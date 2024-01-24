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РЭО: На конкурсе «Зеленый квадрат» выберут эскизы для воплощения в жизнь

РЭО: На конкурсе «Зеленый квадрат» выберут эскизы для воплощения в жизнь

24 января 2024, 12:30
Фото: 1MI
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал об условиях участия в конкурсе «Зеленый квадрат». По его словам, все желающие могут отправить эскизы в любом формате, а финалисты «Зеленого квадрата» получат возможность пройти обучение в арт-кластере «Таврида».

Денис Буцаев объяснил, что финалисты конкурса смогут реализовать свои эскизы в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму, сообщает 56orb.ru. По словам генерального директора Российского экологического оператора, может показаться, что в экономике замкнутого цикла и переработке отходов лучше разбираются сотрудники предприятий, работающих в отрасли обращения с отходами, однако каждый человек ежедневно сталкивается с этой сферой, когда занимается покупками или выбрасывает отходы в контейнер для накопления ТКО. Поэтому принять участие в конкурсе могут все.

К участию в конкурсе «Зеленый квадрат» приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, а также граждане зарубежных государств. Эскизы можно подать в любом формате с указанием материалов арт-объекта или фотографии готового арт-объекта.

По словам PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, авторы лучших эскизов смогут принять участие в очной образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида», реализация которой будет осуществляться в феврале. Финалисты «Зеленого квадрата» совместно с известными художниками и профессионалами создадут готовые арт-объекты на основе собственных концептов или эскизов.

Узнать подробную информацию об условиях участия в конкурсе, а также подать заявку можно на сайте «Зеленого квадрата».

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, который находится в Крыму — в бухте Капсель.

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