РЭО: На конкурсе «Зеленый квадрат» выберут эскизы для воплощения в жизнь

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Денис Буцаев объяснил, что финалисты конкурса смогут реализовать свои эскизы в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму, сообщает 56orb.ru. По словам генерального директора Российского экологического оператора, может показаться, что в экономике замкнутого цикла и переработке отходов лучше разбираются сотрудники предприятий, работающих в отрасли обращения с отходами, однако каждый человек ежедневно сталкивается с этой сферой, когда занимается покупками или выбрасывает отходы в контейнер для накопления ТКО. Поэтому принять участие в конкурсе могут все.
К участию в конкурсе «Зеленый квадрат» приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, а также граждане зарубежных государств. Эскизы можно подать в любом формате с указанием материалов арт-объекта или фотографии готового арт-объекта.
По словам PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, авторы лучших эскизов смогут принять участие в очной образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида», реализация которой будет осуществляться в феврале. Финалисты «Зеленого квадрата» совместно с известными художниками и профессионалами создадут готовые арт-объекты на основе собственных концептов или эскизов.
Узнать подробную информацию об условиях участия в конкурсе, а также подать заявку можно на сайте «Зеленого квадрата».
Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, который находится в Крыму — в бухте Капсель.