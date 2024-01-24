Школьный охранник напился и устроил шоу перед учениками в Екатеринбурге

Руководство учреждения в курсе ЧП. Здесь отметили, что на место была вызвана группа быстрого реагирования и скорая помощь для того, чтобы зафиксировать, что охранник пьян. Кроме того, о произошедшем рассказали прямому руководству охранница — в ЧОП.