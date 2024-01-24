Школьный охранник напился и устроил шоу перед учениками в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По словам школьников, мужчина ходил и шатался, держался за раковину у столовой, подзывал учеников к себе при помощи жестов, пишет «КП-Екатеринбург».
В итоге мужчина сел на пол. Тогда же его стал отчитывать коллега. Все это зрелище наблюдала толпа школьников.
Руководство учреждения в курсе ЧП. Здесь отметили, что на место была вызвана группа быстрого реагирования и скорая помощь для того, чтобы зафиксировать, что охранник пьян. Кроме того, о произошедшем рассказали прямому руководству охранница — в ЧОП.
Инцидентом заинтересовались и в полиции. Проводится проверка.
Ранее пьяный пенсионер сбил женщину и вдавил машину в стену, а свое поведение объяснять отказался.