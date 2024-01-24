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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Пьяный охранник устроил шоу в школе Екатеринбурга

Школьный охранник напился и устроил шоу перед учениками в Екатеринбурге

24 января 2024, 08:29
Фото: Midjourney

Пьяный охранник устроил шоу в школе Екатеринбурга

Школьный охранник, сотрудник местного ЧОП, пришел пьяным на работу. Это произошло в школе №147. В тот день у охранника был выходной, он вообще не должен был приходить на работу.

По словам школьников, мужчина ходил и шатался, держался за раковину у столовой, подзывал учеников к себе при помощи жестов, пишет «КП-Екатеринбург».

В итоге мужчина сел на пол. Тогда же его стал отчитывать коллега. Все это зрелище наблюдала толпа школьников.

Руководство учреждения в курсе ЧП. Здесь отметили, что на место была вызвана группа быстрого реагирования и скорая помощь для того, чтобы зафиксировать, что охранник пьян. Кроме того, о произошедшем рассказали прямому руководству охранница — в ЧОП.

Инцидентом заинтересовались и в полиции. Проводится проверка.

Ранее пьяный пенсионер сбил женщину и вдавил машину в стену, а свое поведение объяснять отказался.

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#Происшествия#Свердловская область#Школа#ЧОП#Пьяный#Охранник#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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