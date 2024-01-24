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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Глыба льда сорвалась с крыши в Екатеринбурге и чуть не упала на женщину

Снег сорвался с крыши в Екатеринбурге и чуть не убил женщину

24 января 2024, 12:42
Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Глыба льда сорвалась с крыши в Екатеринбурге и чуть не упала на женщину

В Екатеринбурге с крыши одного из домов сорвалась глыба льда и снега. Она рухнула на тротуар, где в этот момент шла женщина.

Происшествие случилось в Академическом районе Екатеринбурга. Женщина шла по дороге и неожиданно около нее с крыши упал снег со льдом. Она успела отскочить и решила пройти в другом месте, сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Очевидица рассказала, что стоявшие рядом машины пострадали. По ее словам, местные компании не очищают снег с крыш и дорог.

Напомним, ранее компаниям, которые занимаются уборкой снега вынесли предупреждения. Прокуратура провела проверку и установила, что чистка дорог в Екатеринбурге ведется некачественно.

#Происшествия#Свердловская область#Снег#Крыша#Лед#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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