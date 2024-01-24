Снег сорвался с крыши в Екатеринбурге и чуть не убил женщину

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Происшествие случилось в Академическом районе Екатеринбурга. Женщина шла по дороге и неожиданно около нее с крыши упал снег со льдом. Она успела отскочить и решила пройти в другом месте, сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Очевидица рассказала, что стоявшие рядом машины пострадали. По ее словам, местные компании не очищают снег с крыш и дорог.
Напомним, ранее компаниям, которые занимаются уборкой снега вынесли предупреждения. Прокуратура провела проверку и установила, что чистка дорог в Екатеринбурге ведется некачественно.