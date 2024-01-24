Снеговики пригласили кандидата в президенты Владислава Даванкова в Екатеринбург

Напомним, самому молодому кандидату в президенты России 39 лет. Он родился в Смоленске в семье военного летчика. Его дедушка Вадим Даванков — химик с мировым именем, его называли претендентом на Нобелевскую премию. Владислав Даванков долгое время работал в бизнес-сфере. Он основал пять международных компаний в сфере малой авиации, IT, финансах и производстве. Занимался образовательными проектами. Затем занялся политикой и стал вице-спикером Государственной Думы. Воспитывает сына и дочь.