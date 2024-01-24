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Posted 24 января 2024, 13:24

Published 24 января 2024, 13:24

Modified 24 января 2024, 13:26

Updated 24 января 2024, 13:26

Снеговики пригласили кандидата в президенты Владислава Даванкова в Екатеринбург

Снеговики пригласили кандидата в президенты Владислава Даванкова в Екатеринбург

24 января 2024, 13:24
Фото: «Новые люди».
В Екатеринбурге провели необычную акцию. По всему городу появились снеговики с плакатами-приглашениями, которые зовут кандидата в президенты от партии «Новые люди» Владислава Даванкова вновь приехать в гости. Жители уверены, что его визит поможет наконец-то убрать снег в городе.

Ранее в социальных сетях разошлась информация, что приезд кандидата в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислава Даванкова способствовал наведению порядка в Екатеринбурге. По предположению жителей столицы Урала, перед его визитом в город, в Орджоникидзевском районе началась срочная уборка снега.

Похожая ситуация была и в подмосковном Красногорске, где Владислав Даванков совсем недавно. Последствия снегопадов оперативно убрали в тех местах, где должна была пройти встреча кандидата с горожанами. Однако на других участках сугробы остались нетронутыми.

Примечательно, что акция с размещением на улицах снеговиков с плакатами, по мнению екатеринбуржцев, может повторить сценарий, при котором город вновь очистят от снега.

За время предвыборной кампании я планирую проехать как минимум 30 регионов. В каждом из них обсужу с жителями как точечные вопросы — например, ту же уборку снега, — так и более масштабные. Это программы по обновлению ЖКХ, возвращение прямых выборов мэров, реформа образования и другие проблемы. Для меня очень важно услышать людей. Их лучшие предложения мы включим в мою предвыборную программу, которую презентуем в конце января, — подчеркнул Владислав Даванков.
Фото: «Новые люди»

Напомним, самому молодому кандидату в президенты России 39 лет. Он родился в Смоленске в семье военного летчика. Его дедушка Вадим Даванков — химик с мировым именем, его называли претендентом на Нобелевскую премию. Владислав Даванков долгое время работал в бизнес-сфере. Он основал пять международных компаний в сфере малой авиации, IT, финансах и производстве. Занимался образовательными проектами. Затем занялся политикой и стал вице-спикером Государственной Думы. Воспитывает сына и дочь.

Выборы Президента РФ пройдут в течение трех дней: с 15 по 17 марта 2024 года. На сегодняшний день официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты три человека: Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Ранее в Карелии депутат написал на сугробе «Путин помоги» Надпись была сделана для привлечения внимания местных властей к проблемной снежной куче.

#Анастасия Имамахметова#Политика#Свердловская область#Выборы президента#Снегопад#Образование#ЖКХ#Социальные сети#Регионы#Партия#Уборка снега#ЛДПР#КПРФ#Екатеринбург#Новые люди
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