Снеговики пригласили кандидата в президенты Владислава Даванкова в Екатеринбург

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Ранее в социальных сетях разошлась информация, что приезд кандидата в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислава Даванкова способствовал наведению порядка в Екатеринбурге. По предположению жителей столицы Урала, перед его визитом в город, в Орджоникидзевском районе началась срочная уборка снега.
Похожая ситуация была и в подмосковном Красногорске, где Владислав Даванков совсем недавно. Последствия снегопадов оперативно убрали в тех местах, где должна была пройти встреча кандидата с горожанами. Однако на других участках сугробы остались нетронутыми.
Примечательно, что акция с размещением на улицах снеговиков с плакатами, по мнению екатеринбуржцев, может повторить сценарий, при котором город вновь очистят от снега.
За время предвыборной кампании я планирую проехать как минимум 30 регионов. В каждом из них обсужу с жителями как точечные вопросы — например, ту же уборку снега, — так и более масштабные. Это программы по обновлению ЖКХ, возвращение прямых выборов мэров, реформа образования и другие проблемы. Для меня очень важно услышать людей. Их лучшие предложения мы включим в мою предвыборную программу, которую презентуем в конце января, — подчеркнул Владислав Даванков.
Напомним, самому молодому кандидату в президенты России 39 лет. Он родился в Смоленске в семье военного летчика. Его дедушка Вадим Даванков — химик с мировым именем, его называли претендентом на Нобелевскую премию. Владислав Даванков долгое время работал в бизнес-сфере. Он основал пять международных компаний в сфере малой авиации, IT, финансах и производстве. Занимался образовательными проектами. Затем занялся политикой и стал вице-спикером Государственной Думы. Воспитывает сына и дочь.
Выборы Президента РФ пройдут в течение трех дней: с 15 по 17 марта 2024 года. На сегодняшний день официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты три человека: Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Ранее в Карелии депутат написал на сугробе «Путин помоги» Надпись была сделана для привлечения внимания местных властей к проблемной снежной куче.