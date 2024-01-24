Старинный дом в центре Екатеринбурга сносят без ведома чиновников

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Здание расположено на улице Цернышевского, д. 6. Это дом из красного кирпича, который когда-то принадлежал псаломщику Топоркову. Здание было возведено в ХIX веке.
Пять лет назад это здание восстанавливали своими силами добровольцы организации «Том Сойер Фест», они же и забили тревогу, когда его стали сносить.
В мэрии сказали, что собственник дома ни о чем им не сообщал, пишет Ура.ру.
Известно, что в конце прошлого года волонтеры узнали, что дом Топоркова продали «Экосистеме-СМБ». Одним из основателей фирмы является Максим Пузанков — экс-президент Уральской ассоциации туризма.
Далее была запланирована встреча с предпринимателями, чтобы узнать о планах на это здание. Мероприятие было перенесено на 29 января, а снос начался в ночь с 23 на 24 января.
Волонтеры утверждают, что на месте уже демонтируют кровлю, снимают наличники. После этого на место нагрянула полиция. Волонтеры планируют позвать и представителей прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга снесут гаражи ради стрительства многоэтажек.