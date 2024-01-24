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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Исторический дом пытались снести без разрешения в центре Екатеринбурга

Старинный дом в центре Екатеринбурга сносят без ведома чиновников

24 января 2024, 10:57
Фото: Ура.ру

Исторический дом пытались снести без разрешения в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга начали сносить историческое здание. Чиновники из администрации утверждают, что их никто не предупредил об этом.
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Снос

Здание расположено на улице Цернышевского, д. 6. Это дом из красного кирпича, который когда-то принадлежал псаломщику Топоркову. Здание было возведено в ХIX веке.

Пять лет назад это здание восстанавливали своими силами добровольцы организации «Том Сойер Фест», они же и забили тревогу, когда его стали сносить.

В мэрии сказали, что собственник дома ни о чем им не сообщал, пишет Ура.ру.

Известно, что в конце прошлого года волонтеры узнали, что дом Топоркова продали «Экосистеме-СМБ». Одним из основателей фирмы является Максим Пузанков — экс-президент Уральской ассоциации туризма.

Далее была запланирована встреча с предпринимателями, чтобы узнать о планах на это здание. Мероприятие было перенесено на 29 января, а снос начался в ночь с 23 на 24 января.

Волонтеры утверждают, что на месте уже демонтируют кровлю, снимают наличники. После этого на место нагрянула полиция. Волонтеры планируют позвать и представителей прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга снесут гаражи ради стрительства многоэтажек.

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#Происшествия#Снос#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Исторический дом#Старинный дом
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