Стоматолог Светлана Мандрик назвала оптимальное время для чистки зубов утром

По словам специалистки, идеальное время для чистки зубов утром — через 25-30 минут после завтрака. Если мы почистим зубы сразу после завтрака, они станут более уязвимыми для кислотных веществ из пищи, особенно из фруктов. Однако, чистка зубов сразу после еды также имеет свои недостатки, пишет ridus.ru.