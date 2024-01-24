Стоматолог Светлана Мандрик назвала оптимальное время для чистки зубов утром

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По словам специалистки, идеальное время для чистки зубов утром — через 25-30 минут после завтрака. Если мы почистим зубы сразу после завтрака, они станут более уязвимыми для кислотных веществ из пищи, особенно из фруктов. Однако, чистка зубов сразу после еды также имеет свои недостатки, пишет ridus.ru.
Если мы начнем чистить зубы сразу после завтрака, уровень кислотности в полости рта повысится, и это может привести к повреждению эмали, особенно если мы используем жесткую щетку и абразивную пасту или неправильную методику чистки зубов. Повышенная чувствительность и эрозия эмали зубов могут быть следствием такой чистки.
Чтобы уменьшить риск для зубной эмали, рекомендуется подождать 20-30 минут после завтрака, а затем чистить зубы. Вариантом также может быть сначала почистить зубы, а через полчаса позавтракать. За это время происходит активное выделение слюны, которая изменяет кислотную среду в полости рта на нейтральную.