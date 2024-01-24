Свердловский водитель, оставленный ГИБДД, пришел в себя

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Врачи спасли жизнь водителя, которого вначале оставили сотрудники ГИБДД, полагая, что он пьян.
В начале января от инсульта пострадал водитель на трассе Екатеринбург — Тюмень. Водитель провел несколько часов в своей холодной кабине, а затем его отправили в больницу, где выявили геморрагический инсульт.
Под вопросом было сможет ли выжить пациент, но теперь его жизни ничего не угрожает. По словам жены водителя, мужчина только стал делать первые шаги, но почти ничего не помнит. Его воспоминания завершаются до дня происшествия. В то же время известно, что он уже может писать сообщения самостоятельно.
Родственники мужчины обратились в СК региона, поскольку полагают, что работники ГИБДД оставили его в опасности и не помогли.