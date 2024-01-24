Свердловский водитель, оставленный ГИБДД, пришел в себя

Под вопросом было сможет ли выжить пациент, но теперь его жизни ничего не угрожает. По словам жены водителя, мужчина только стал делать первые шаги, но почти ничего не помнит. Его воспоминания завершаются до дня происшествия. В то же время известно, что он уже может писать сообщения самостоятельно.