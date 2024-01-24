«Тагилхлеб» потерял контракт. Причиной стало стекло в хлебе

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
«Комбинат общественного питания», обслуживающий школу, сообщил, что теперь заключает соглашение с новым поставщиком.
Вместе с тем из-за инцидента проверка на «Тагилхлебе» проводится правоохранительными органами, Роспотребом, сообщает «Реальный Тагил». Также на самом предприятии осуществляют контрольные мероприятия в связи с происшествием. По словам представителей завода, на линии нет процессов, где стекло могло бы попасть в продукцию.
Дело находится под контролем Александра Бастрыкина.