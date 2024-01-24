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Хлебозавод в Нижнем Тагиле потерял контракт после скандала

«Тагилхлеб» потерял контракт. Причиной стало стекло в хлебе

24 января 2024, 03:58
Фото: 1MI

Хлебозавод в Нижнем Тагиле потерял контракт после скандала

В связи с найденным стеклом в хлебе, поставляемом в школу, компания «Тагилхлеб» потеряла контракт.

«Комбинат общественного питания», обслуживающий школу, сообщил, что теперь заключает соглашение с новым поставщиком.

Вместе с тем из-за инцидента проверка на «Тагилхлебе» проводится правоохранительными органами, Роспотребом, сообщает «Реальный Тагил». Также на самом предприятии осуществляют контрольные мероприятия в связи с происшествием. По словам представителей завода, на линии нет процессов, где стекло могло бы попасть в продукцию.

Дело находится под контролем Александра Бастрыкина.

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#Происшествия#Дети#Завод#Школа#ЧП#Хлеб#Хлебобулочные изделия#Хлебокомбинат#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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