«Тагилхлеб» потерял контракт. Причиной стало стекло в хлебе

Вместе с тем из-за инцидента проверка на «Тагилхлебе» проводится правоохранительными органами, Роспотребом, сообщает «Реальный Тагил». Также на самом предприятии осуществляют контрольные мероприятия в связи с происшествием. По словам представителей завода, на линии нет процессов, где стекло могло бы попасть в продукцию.