tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В Екатеринбурге в больнице №23 сократили прием пациентов с лор-болезнями

В больнице в Екатеринбурге отменили круглосуточный прием пациентов с лор-болезнями

24 января 2024, 13:56
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге в больнице №23 сократили прием пациентов с лор-болезнями

Помощь пациентам с лор-болезнями была сокращена в больнице №23 в Екатеринбурге. Ранее туда можно было обратиться с острой болью круглые сутки.

Теперь прием будет вестись не каждый день. По словам местной жительницы, она пришла на прием и оказалось, что работает всего один врач. По ее словам, врач должен был принимать до 16 часов, но три часа в кабинет никто не заходил.

Кроме того, в больнице висит объявление, что лор принимает только пациентов от скорой помощи, пишет Е1.

В Минздраве региона рассказали, что больных для снижения нагрузки распределили по нескольким больницам. Теперь людей будут везти еще в больницы №40 и СОКБ №1. Дежурства будут проходить по графику. То же будет и в поликлиниках.

Так, понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье прием лор будет вести в больнице №23, по средам в ГКБ №40, а по пятницам в СОКБ №1. При этом прием ведется только для тех, у кого острые состояния или травмы.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области обострился дефицит врачей.

#Свердловская область#Помощь#Здоровье#Болезнь#Врач#Екатеринбург#Ирина Кирилова#ЛОР
Подпишитесь
Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом
22 января, 14:30
Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатно онкоскрининг на Вагонке
Сегодня, 07:05
А вы узнаете этих студентов из советского, российского и зарубежного кино?
Сегодня, 12:49
Смог накроет Нижний Тагил на шесть дней
Сегодня, 09:45
«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки
Сегодня, 13:37
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
Сегодня, 13:41