В больнице в Екатеринбурге отменили круглосуточный прием пациентов с лор-болезнями

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Теперь прием будет вестись не каждый день. По словам местной жительницы, она пришла на прием и оказалось, что работает всего один врач. По ее словам, врач должен был принимать до 16 часов, но три часа в кабинет никто не заходил.
Кроме того, в больнице висит объявление, что лор принимает только пациентов от скорой помощи, пишет Е1.
В Минздраве региона рассказали, что больных для снижения нагрузки распределили по нескольким больницам. Теперь людей будут везти еще в больницы №40 и СОКБ №1. Дежурства будут проходить по графику. То же будет и в поликлиниках.
Так, понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье прием лор будет вести в больнице №23, по средам в ГКБ №40, а по пятницам в СОКБ №1. При этом прием ведется только для тех, у кого острые состояния или травмы.
Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области обострился дефицит врачей.