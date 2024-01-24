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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Челябинской области на крупной фабрике вспыхнул пожар

В Челябинской области произошел пожар на мебельной фабрике «Регина»

24 января 2024, 06:44
Фото: Midjourney

В Челябинской области на крупной фабрике вспыхнул пожар

Пожар возник на мебельном предприятии Челябинской области.

В результате пожара мебельная фабрика полностью уничтожены.

Представители предприятия пока не комментируют инцидент. Вместе с тем сообщается, что в компании работали и заключенные, которые помогали изготавливать мебель.

В борьбе с огнем принимало участие более 60 человек, по информации «Курс дела». Пожар удалось локализовать к 7 утра. Причиной пожара пока называют включенный на ночь электрообогреватель. Общая площадь пожара заняла почти половину футбольного поля.

Ранее сообщалось, что в Челябинске горит рынок «Восточный город.

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#Происшествия#Пожар#Челябинск#ЧП#18+#МЧС#Инцидент#Камилла Булгакова
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