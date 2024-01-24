В Челябинской области произошел пожар на мебельной фабрике «Регина»

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В результате пожара мебельная фабрика полностью уничтожены.
Представители предприятия пока не комментируют инцидент. Вместе с тем сообщается, что в компании работали и заключенные, которые помогали изготавливать мебель.
В борьбе с огнем принимало участие более 60 человек, по информации «Курс дела». Пожар удалось локализовать к 7 утра. Причиной пожара пока называют включенный на ночь электрообогреватель. Общая площадь пожара заняла почти половину футбольного поля.
Ранее сообщалось, что в Челябинске горит рынок «Восточный город.