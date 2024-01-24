В ГД объяснили нехватку «рисковых» врачей юридическими причинами

В настоящее время на врачей все чаще заводят уголовные дела, доля которых заканчивается вполне реальными сроками. Поэтому доктора предпочитают не подвергать себя опасности и иногда даже уходят из тех специальностей, где есть риск уголовного преследования и тюремного заключения.