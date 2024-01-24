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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:32

В ГД объяснили нехватку «рисковых» врачей юридическими причинами

24 января 2024, 13:31
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с NEWS.ru заявил, что дефицит врачей в настоящее время вызван, в числе прочего, и практикой серьезных наказаний за лечение пациентов с нарушением инструкций.

Как сообщает NEWS.ru, разбор некоторых ситуаций, когда врач отступает от жесткой инструкции по лечению ради спасения жизни и здоровья человека, может в итоге привести медика на скамью подсудимых. Собеседник издания в качестве аргумента указывает на усиление контроля правоохранительных органов за осуществляющимся лечением.

В настоящее время на врачей все чаще заводят уголовные дела, доля которых заканчивается вполне реальными сроками. Поэтому доктора предпочитают не подвергать себя опасности и иногда даже уходят из тех специальностей, где есть риск уголовного преследования и тюремного заключения.

Леонов подчеркивает, что такие дела рассматривает суд, где могут не столь компетентно разбираться в медицине.

А в практике врачей бывают случаи, когда более эффективное решение требует отступления от инструкции, что сейчас практически невозможно.

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