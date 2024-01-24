tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 22:40

Published Вчера, 22:40

Modified Вчера, 22:43

Updated Вчера, 22:43

В каких условиях будет содержаться инфоцыганка Блиновская в московском СИЗО

В каких условиях будет содержаться инфоцыганка Блиновская в московском СИЗО

23 января 2024, 22:40
Фото: Соцсети
После возбуждения третьего уголовного дела Елену Блиновскую арестовали и поместили в СИЗО №6 «Печатники», где ей предстоит находиться до 26 апреля. Королеву марафонов отправили за решетку за многократные нарушения домашнего ареста.

Пока же инфоцыганка посидит в карантинной камере на 20 человек. После чего ее переведут в обычную — с телевизором и холодильником. Там она сможет совершать ежедневные прогулки и читать книги в библиотеке.

«При нашем посещении в камере было несколько свободных мест», — сообщил член ОНК Алексей Мельников.

В СИЗО королеве марафонов придется ощутить на себе все прелести арестантской жизни — мыть пол в камере и общем туалете и питаться, как все. Хотя у нее и будет возможность заказать для себя комплексный обед в «кулинарной лавке».

Типичный рацион арестанта состоит в этом СИЗО из каши на завтрак, супа на обед и картофельного пюре с рыбой на ужин. Но при наличии средств питание может оказаться вполне разнообразным.

Так, самый дешевый обед из вышеупомянутой лавки обойдется в 402 рубля и включает в себя салат «Цезарь», куриные ёжики в сливочным соусе с картофельным пюре на гарнир, а также булку и чай.

За самый дорогой обед под названием «Итальянский» арестантке придется выложить уже 1 065 рублей, но в меню обещают салат «Нисуаз», фетучини под соусом «Полло» и фокаччу с морской солью.

При этом сам изолятор, в котором будет сидеть Блиновская, не похож на другие женские СИЗО. По условиям содержания он считается самым лучшим — здесь организован даже «маникюрный салон», а также есть актовый и спортивный зал.

Впрочем, на этом видимые преимущества заканчиваются. В изоляторе есть и такие карцеры, в которых почти не видно окна. В итоге многие арестантки жалуются после отсидки на проблемы со зрением. С душем тоже проблемы — обитательниц маломестных камер выводят помыться максимум пару раз в неделю. А в спортзал и вовсе не попасть, разве что за плату и 1-2 раза в месяц.

В СИЗО №6 побывало немало знаменитостей — от топ-менеджера РАО Карины Цуркан и экс-замминистра просвещения Марины Раковой до украинской летчицы Надежды Савченко и сестер Хачатурян.

Сейчас в отношении Блиновской расследуется три уголовных дела: за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей, отмывание денег в особо крупном размере (43 млн рублей), а также за неправомерный оборот средств платежей. Ее могут отправить в колонию на срок до 16 лет.

В СИЗО Блиновскую решили посадить после того, как она, пренебрегая запретами, провела у себя дома 23 декабря вечеринку. В гости пришли более 15 человек, а среди них оказалась свидетель по уголовному делу Блиновской — Виктория Асмолова.

Королева марафонов нарушила домашний арест. Блиновскую отправили в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за продажу госнаградВ Ивделе судят бывшего работника исправительного учреждения за череду взятокДело о краже более 300 млн у РЖД в Свердловской области вернули следствию
#Нижний Тагил#Уголовное дело#Колония#Арест#Питание#Сизо#Библиотека#Спортзал#Домашний арест#Изолятор#Знаменитости#Прогулки#Елена Блиновская#Душ#Актовый зал#Карантинная камера#Обычная камера#Мыть пол#Общий туалет#Каша#Суп#Картофельное пюре с рыбой#Комплексный обед#Лавка#Салат Цезарь#Куриные ёжики в сливочном соусе#Фетучини под соусом Полло#Фокачча с морской солью#Маникюрный салон#Спортивный зал#Карцер#Ухудшение зрения#Платная услуга#Карина Цуркан#Марина Ракова#Надежда Савченко#Сестры Хачатурян#Уклонение от уплаты налогов#Отмывание денег#Неправомерный оборот средств
Подпишитесь
Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом
22 января, 14:30
«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции
22 января, 11:40
Семь погибших за год: в ГИБДД назвали самые аварийные трассы вблизи Нижнего Тагила
Вчера, 06:50
«Утром люди на каждом красном стоят»: на Вагонке в Тагиле сделают «зеленую волну»
Вчера, 06:34
Горки и фигуры русского алфавита начнут сносить на площади в Нижнем Тагиле 25 января
Вчера, 15:17
24 человека получили травмы: количество ДТП с автобусами выросло в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:45