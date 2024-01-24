В каких условиях будет содержаться инфоцыганка Блиновская в московском СИЗО

Posted Вчера, 22:40
Published Вчера, 22:40
Modified Вчера, 22:43
Updated Вчера, 22:43
Пока же инфоцыганка посидит в карантинной камере на 20 человек. После чего ее переведут в обычную — с телевизором и холодильником. Там она сможет совершать ежедневные прогулки и читать книги в библиотеке.
«При нашем посещении в камере было несколько свободных мест», — сообщил член ОНК Алексей Мельников.
В СИЗО королеве марафонов придется ощутить на себе все прелести арестантской жизни — мыть пол в камере и общем туалете и питаться, как все. Хотя у нее и будет возможность заказать для себя комплексный обед в «кулинарной лавке».
Типичный рацион арестанта состоит в этом СИЗО из каши на завтрак, супа на обед и картофельного пюре с рыбой на ужин. Но при наличии средств питание может оказаться вполне разнообразным.
Так, самый дешевый обед из вышеупомянутой лавки обойдется в 402 рубля и включает в себя салат «Цезарь», куриные ёжики в сливочным соусе с картофельным пюре на гарнир, а также булку и чай.
За самый дорогой обед под названием «Итальянский» арестантке придется выложить уже 1 065 рублей, но в меню обещают салат «Нисуаз», фетучини под соусом «Полло» и фокаччу с морской солью.
При этом сам изолятор, в котором будет сидеть Блиновская, не похож на другие женские СИЗО. По условиям содержания он считается самым лучшим — здесь организован даже «маникюрный салон», а также есть актовый и спортивный зал.
Впрочем, на этом видимые преимущества заканчиваются. В изоляторе есть и такие карцеры, в которых почти не видно окна. В итоге многие арестантки жалуются после отсидки на проблемы со зрением. С душем тоже проблемы — обитательниц маломестных камер выводят помыться максимум пару раз в неделю. А в спортзал и вовсе не попасть, разве что за плату и 1-2 раза в месяц.
В СИЗО №6 побывало немало знаменитостей — от топ-менеджера РАО Карины Цуркан и экс-замминистра просвещения Марины Раковой до украинской летчицы Надежды Савченко и сестер Хачатурян.
Сейчас в отношении Блиновской расследуется три уголовных дела: за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей, отмывание денег в особо крупном размере (43 млн рублей), а также за неправомерный оборот средств платежей. Ее могут отправить в колонию на срок до 16 лет.
В СИЗО Блиновскую решили посадить после того, как она, пренебрегая запретами, провела у себя дома 23 декабря вечеринку. В гости пришли более 15 человек, а среди них оказалась свидетель по уголовному делу Блиновской — Виктория Асмолова.