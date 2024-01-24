В каких условиях будет содержаться инфоцыганка Блиновская в московском СИЗО

Впрочем, на этом видимые преимущества заканчиваются. В изоляторе есть и такие карцеры, в которых почти не видно окна. В итоге многие арестантки жалуются после отсидки на проблемы со зрением. С душем тоже проблемы — обитательниц маломестных камер выводят помыться максимум пару раз в неделю. А в спортзал и вовсе не попасть, разве что за плату и 1-2 раза в месяц.