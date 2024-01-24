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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Преступность в Нижнем Тагиле снизилась на 5,4%

В Нижнем Тагиле стало меньше преступлений

24 января 2024, 14:05
Фото: Midjourney

Преступность в Нижнем Тагиле снизилась на 5,4%

Показатель преступности снизился в Нижнем Тагиле на 5,4% за 2023 год. Итоги озвучил глава свердловской полиции Александр Мешков.

Такие результаты были озвучены во время рабочей поездки в Нижнетагильский гарнизон полиции.

Александр Мешков отметил, что раскрываемость преступлений в городе увеличилась на 15,6%, сообщил глава пресс-службы Главка Валерий Горелых.

Отмечалось, что в городе работают шесть отделов полиции и одно отделение. В целом, стали лучше показатели по борьбе с экономическими нарушениями. Стало безопаснее в общественных местах. Было расследовано и направлено в суды 1061 уголовное дело.

Ранее была названа самая некриминальная область на Урале. Это Свердловская область.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Безопасность#Уголовное дело#Преступления#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Александр Мешков
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