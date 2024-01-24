В Нижнем Тагиле стало меньше преступлений

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Такие результаты были озвучены во время рабочей поездки в Нижнетагильский гарнизон полиции.
Александр Мешков отметил, что раскрываемость преступлений в городе увеличилась на 15,6%, сообщил глава пресс-службы Главка Валерий Горелых.
Отмечалось, что в городе работают шесть отделов полиции и одно отделение. В целом, стали лучше показатели по борьбе с экономическими нарушениями. Стало безопаснее в общественных местах. Было расследовано и направлено в суды 1061 уголовное дело.
Ранее была названа самая некриминальная область на Урале. Это Свердловская область.