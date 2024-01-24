В новых регионах полисы ОМС получили более 3,2 миллиона человек

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Председатель ФОМС Илья Баланин напомнил, что в новых регионах уже более года работают территориальный фонды ОМС. С декабря 2022 года цифровые полисы обязательного медицинского страхования через эти подразделения получили более 3,2 миллиона человек. Баланин также отметил, что организовать систему ОМС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях помогают территориальные фонды из других российских субъектов и Федеральный фонд ОМС, пишет ТАСС.
Из 3,2 миллиона полисов почти половина была выдана жителям Донецкой народной республики — полтора миллиона. Граждане ЛНР получили более 1,1 миллиона полисов. Территориальные фонды Запорожья выдали около 400 тысяч полисов, в Херсонской области — более двухсот пятидесяти тысяч.
Жители новых регионов, у которых еще нет полисов ОМС, могут получить их, обратившись в офисы территориальных фондов, которые работают в том числе на базе медучреждений. Также оформить полис можно через «Госуслуги». Для этого нужно заполнить соответствующее заявление в личном кабинете.