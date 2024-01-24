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В новых регионах полисы ОМС получили более 3,2 миллиона человек

В новых регионах полисы ОМС получили более 3,2 миллиона человек

24 января 2024, 09:20
Фото: 1MI
Более 3,2 миллиона человек, которые проживают на территории Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Эти данные актуальны на начало января 2024 года.

Председатель ФОМС Илья Баланин напомнил, что в новых регионах уже более года работают территориальный фонды ОМС. С декабря 2022 года цифровые полисы обязательного медицинского страхования через эти подразделения получили более 3,2 миллиона человек. Баланин также отметил, что организовать систему ОМС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях помогают территориальные фонды из других российских субъектов и Федеральный фонд ОМС, пишет ТАСС.

Из 3,2 миллиона полисов почти половина была выдана жителям Донецкой народной республики — полтора миллиона. Граждане ЛНР получили более 1,1 миллиона полисов. Территориальные фонды Запорожья выдали около 400 тысяч полисов, в Херсонской области — более двухсот пятидесяти тысяч.

Жители новых регионов, у которых еще нет полисов ОМС, могут получить их, обратившись в офисы территориальных фондов, которые работают в том числе на базе медучреждений. Также оформить полис можно через «Госуслуги». Для этого нужно заполнить соответствующее заявление в личном кабинете.

#Общество
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