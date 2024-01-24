В новых регионах полисы ОМС получили более 3,2 миллиона человек

Председатель ФОМС Илья Баланин напомнил, что в новых регионах уже более года работают территориальный фонды ОМС. С декабря 2022 года цифровые полисы обязательного медицинского страхования через эти подразделения получили более 3,2 миллиона человек. Баланин также отметил, что организовать систему ОМС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях помогают территориальные фонды из других российских субъектов и Федеральный фонд ОМС, пишет ТАСС.