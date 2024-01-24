В Свердловской области третьи сутки ищут жительницу Москвы. С собой у нее рюкзак

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Об исчезновении женщины сообщили ее близкие. Рост пропавшей москвички — 156 сантиметров. Волосы длинные, цвет глаз зелено-голубой. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Предположительно, жительница столицы может находиться в Свердловской области. Ее разыскивают сотрудники ДПСО и полиции.
Напомним, 20 января 2024 года в Нижнем Тагиле пропала 14-летняя местная жительница, ушедшая из дома на прогулку с друзьями. При этом девочка оставила дома телефон. Вскоре исчезнувшую обнаружили в гараже ее дома. По ее словам, она решила здесь заночевать.