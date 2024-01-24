В Свердловской области третьи сутки ищут жительницу Москвы. С собой у нее рюкзак

Напомним, 20 января 2024 года в Нижнем Тагиле пропала 14-летняя местная жительница, ушедшая из дома на прогулку с друзьями. При этом девочка оставила дома телефон. Вскоре исчезнувшую обнаружили в гараже ее дома. По ее словам, она решила здесь заночевать.