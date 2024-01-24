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Пропавшая женщина из Москвы может находиться в Свердловской области

В Свердловской области третьи сутки ищут жительницу Москвы. С собой у нее рюкзак

24 января 2024, 04:56
Фото: 1MI

Пропавшая женщина из Москвы может находиться в Свердловской области

31-летняя жительница Москвы бесследно исчезла 21 января 2024 года.

Об исчезновении женщины сообщили ее близкие. Рост пропавшей москвички — 156 сантиметров. Волосы длинные, цвет глаз зелено-голубой. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Предположительно, жительница столицы может находиться в Свердловской области. Ее разыскивают сотрудники ДПСО и полиции.

Напомним, 20 января 2024 года в Нижнем Тагиле пропала 14-летняя местная жительница, ушедшая из дома на прогулку с друзьями. При этом девочка оставила дома телефон. Вскоре исчезнувшую обнаружили в гараже ее дома. По ее словам, она решила здесь заночевать.

Волонтеры 6 месяцев разыскивают бесследно пропавшую женщину в Свердловской области
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