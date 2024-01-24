В Свердловской области увеличат расходы на развитие гражданского общества

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
С 2024 по 2027 годы финансирование данной сферы будет увеличено на 21 миллион рублей, что приведет к выделению более 263 миллионов рублей на программу, как сообщает ЕАН.
Основная цель программы заключается в повышении осознания гражданских прав жителей региона и поддержке организаций общественного контроля. Кроме того, власти планируют провести анализ социально-политических процессов в области и определить тенденции, которые могут повлиять на общественно-политическую стабильность, пишет ИА «УралПолит.ru».