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Published Сегодня, 08:35

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В Свердловской области увеличат расходы на развитие гражданского общества

24 января 2024, 08:35
Власти Свердловской области намерены выделить дополнительные средства для развития гражданского общества. Об этом свидетельствуют изменения в программе «Реализация основных направлений внутренней политики и развитие гражданского общества».

С 2024 по 2027 годы финансирование данной сферы будет увеличено на 21 миллион рублей, что приведет к выделению более 263 миллионов рублей на программу, как сообщает ЕАН.

Основная цель программы заключается в повышении осознания гражданских прав жителей региона и поддержке организаций общественного контроля. Кроме того, власти планируют провести анализ социально-политических процессов в области и определить тенденции, которые могут повлиять на общественно-политическую стабильность, пишет ИА «УралПолит.ru».

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