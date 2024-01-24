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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

На ремонт мостов в Свердловской области направят 4 млрд рублей

В Свердловской области запланирован ремонт 24 мостов

24 января 2024, 10:39
Фото: 1MI

На ремонт мостов в Свердловской области направят 4 млрд рублей

На ремонт мостов в Свердловской области в 2024 году будет потрачено 4 млрд рублей. В порядок приведут 24 объекта.

В частности, строители завершат работы на путепроводе у «Калины» в Екатеринбурге. Всего на это потратят 2,5 млрд рублей. Развязку запустят для движения уже в этом году. В общей сложности протяженность ремонтных работ составляет 12 км, сообщили в департаменте информполитики.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, мосты будут продолжать строить и в небольших населенных пунктах. Особенно в тех, где вопрос ремонта моста стоит остро.

Напомним, ранее сообщалось, что для ремонта дорог в Свердловской области выделено 2 млрд рублей в 2024 году. Запланирован ремонт 35 объектов. Их общая протяженность составляет 80 километров. Кроме того, планируется расширить ЕКАД до 6 полос.

#Транспорт#Свердловская область#Бюджет#Мост#Ремонт#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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