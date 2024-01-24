В Свердловской области запланирован ремонт 24 мостов

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В частности, строители завершат работы на путепроводе у «Калины» в Екатеринбурге. Всего на это потратят 2,5 млрд рублей. Развязку запустят для движения уже в этом году. В общей сложности протяженность ремонтных работ составляет 12 км, сообщили в департаменте информполитики.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, мосты будут продолжать строить и в небольших населенных пунктах. Особенно в тех, где вопрос ремонта моста стоит остро.
Напомним, ранее сообщалось, что для ремонта дорог в Свердловской области выделено 2 млрд рублей в 2024 году. Запланирован ремонт 35 объектов. Их общая протяженность составляет 80 километров. Кроме того, планируется расширить ЕКАД до 6 полос.