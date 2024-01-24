В Свердловской области запланирован ремонт 24 мостов

В частности, строители завершат работы на путепроводе у «Калины» в Екатеринбурге. Всего на это потратят 2,5 млрд рублей. Развязку запустят для движения уже в этом году. В общей сложности протяженность ремонтных работ составляет 12 км, сообщили в департаменте информполитики.