Врач в поселке Свердловской области отсудил у государства более 6 млн

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Суд вынес приговор в виде пяти лет тюрьмы, но его вскоре отменили. Тогда свердловчанин обратился в суд с требованием взыскать деньги за издержки, а также выплатить компенсацию, рассказали в пресс-службе регионального суда.
Так, суд вынес вердикт о том, что Минфин должен свердловчанину 6 626 403 рубля.
Напомним, летом 2020 года мужчина справлял нужду на улице. Его увидели дети и сообщили родственникам, что он демонстрировал им половой орган. После этого взрослые подали заявление в МВД. На свердловчанина завели дело.