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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Житель поселка Большой Исток взыскал более 6 млн за уголовное преследование

Врач в поселке Свердловской области отсудил у государства более 6 млн

24 января 2024, 04:55
Фото: Midjourney

Житель поселка Большой Исток взыскал более 6 млн за уголовное преследование

Врач больницы №40 в поселке Большой Исток отсудил у Минфина более 6 млн за уголовное преследование по подозрению в педофилии.

Суд вынес приговор в виде пяти лет тюрьмы, но его вскоре отменили. Тогда свердловчанин обратился в суд с требованием взыскать деньги за издержки, а также выплатить компенсацию, рассказали в пресс-службе регионального суда.

Так, суд вынес вердикт о том, что Минфин должен свердловчанину 6 626 403 рубля.

Напомним, летом 2020 года мужчина справлял нужду на улице. Его увидели дети и сообщили родственникам, что он демонстрировал им половой орган. После этого взрослые подали заявление в МВД. На свердловчанина завели дело.

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