ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивные условия на грузовики DAYUN со скидкой 150 000 руб.

Среднетоннажные грузовики используются предприятиями в сфере пищевой, сельскохозяйственной промышленности, строительства, розничной торговли. Эти автомобили универсальны, маневренны, что позволяет применять их в городских условиях, даже для погрузки или разгрузки продовольственных товаров или других грузов в пределах тесного двора.