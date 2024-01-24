«Я громко говорю»: Сотрудница ПВЗ в Екатеринбурге рассказала о ссорах с клиентами

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По словам женщины, конфликты провоцируют посетители, которым якобы нужно «слить» на кого-то свой негатив, а ей приходится им отвечать. При этом горожанка отметила, что она не кричит на людей, а просто «громко разговаривает».
После случившейся драки с одной из посетительниц женщина решила уволиться, так как ей во время стычки якобы сломали очки, а также у нее пропало желание здесь работать. Но через несколько дней она снова вышла на работу в пункт выдачи, пишет Е1.
Сотрудница также рассказала, что она не может уйти с этой работы, так как ей оказали поддержку в непростой ситуации, а вместо нее больше никто работать не идет. На вывешенное объявление о поиске сотрудника откликов нет.
Напомним, 13 января 2024 года екатеринбурженка нецензурно ругалась на посетителей, а также хамила им.