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Сотрудница пункта выдачи Ozon в Екатеринбурге объяснила нападения на клиентов

«Я громко говорю»: Сотрудница ПВЗ в Екатеринбурге рассказала о ссорах с клиентами

24 января 2024, 06:34
Фото: 1MI

Сотрудница пункта выдачи Ozon в Екатеринбурге объяснила нападения на клиентов

Сотрудница пункта выдачи заказов Ozon в Екатеринбурге рассказала подробности о том, почему у нее случаются конфликты с посетителями.

По словам женщины, конфликты провоцируют посетители, которым якобы нужно «слить» на кого-то свой негатив, а ей приходится им отвечать. При этом горожанка отметила, что она не кричит на людей, а просто «громко разговаривает».

После случившейся драки с одной из посетительниц женщина решила уволиться, так как ей во время стычки якобы сломали очки, а также у нее пропало желание здесь работать. Но через несколько дней она снова вышла на работу в пункт выдачи, пишет Е1.

Сотрудница также рассказала, что она не может уйти с этой работы, так как ей оказали поддержку в непростой ситуации, а вместо нее больше никто работать не идет. На вывешенное объявление о поиске сотрудника откликов нет.

Напомним, 13 января 2024 года екатеринбурженка нецензурно ругалась на посетителей, а также хамила им.

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