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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Массовый бесплатный онкоскрининг состоится в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатно онкоскрининг на Вагонке

24 января 2024, 07:05
Фото: Midjourney

Массовый бесплатный онкоскрининг состоится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле состоится бесплатный онкоскрининг для местных жителей от 18 лет без предварительной записи. Обследование пройдет в поликлинике №1 на улице Окунева 27 января 2024 года.

Тагильчанам проведут следующие обязательные обследования:

  • флюорография;
  • электрокардиограмма;
  • спирография;
  • измерение внутриглазного давления и общих показателей;
  • общий и биохимический анализы крови.

Также среди обязательных обследований женщинам:

  • маммография;
  • гинекологический осмотр и мазок на цитологию.

Мужчинам обязательно проведут:

  • осмотр на онкологию простаты;
  • осмотр на колоректальную онкологию.

Пациентам по желанию проведут осмотры:

  • Врача-хирурга;
  • Врача-офтальмолога;
  • Врача-онколога;
  • А также осмотр ротовой полости.

Кроме того, по назначению терапевта горожанам сделают:

  • УЗИ щитовидной железы;
  • УЗИ молочных желез;
  • УЗИ брюшной полости.

С собой пациентам необходимо взять СНИЛС, паспорт и полис ОМС, рассказали в ГБ №1.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле местным жителям выдали 68 тысяч электронных рецептов на бесплатные медикаменты.

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