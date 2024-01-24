Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатно онкоскрининг на Вагонке

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Тагильчанам проведут следующие обязательные обследования:
Также среди обязательных обследований женщинам:
Мужчинам обязательно проведут:
Пациентам по желанию проведут осмотры:
Кроме того, по назначению терапевта горожанам сделают:
С собой пациентам необходимо взять СНИЛС, паспорт и полис ОМС, рассказали в ГБ №1.
Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле местным жителям выдали 68 тысяч электронных рецептов на бесплатные медикаменты.