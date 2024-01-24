Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатно онкоскрининг на Вагонке

Массовый бесплатный онкоскрининг состоится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле состоится бесплатный онкоскрининг для местных жителей от 18 лет без предварительной записи. Обследование пройдет в поликлинике №1 на улице Окунева 27 января 2024 года.