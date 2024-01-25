27 лет колонии назначили Дарье Треповой за теракт в кафе Санкт-Петербурга

Потерпевшими по этому делу проходят более 80 человек. Они требуют с обвиняемой 50 млн рублей. За медпомощью после случившегося обратились 42 человека. Свою вину Дарья не признала. На заседаниях она извинялась перед пострадавшими и сообщала, что не хотела убивать Татарского и думала, что в статуэтке находится прослушка.