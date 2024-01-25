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Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии за тракт в кафе

27 лет колонии назначили Дарье Треповой за теракт в кафе Санкт-Петербурга

25 января 2024, 12:37
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии за тракт в кафе

Суд выбрал меру пресечения 26-летней Дарье Треповой по статье о теракте в одном из кафе Санкт-Петербурга. В тот вечер погиб военкор Владлен Татарский.

Дарья подарила ему статуэтку, в которую было встроено взрывчатое устройство. Во время выступления военкора статуэтка взорвалась, и Владлен скончался.

Расследование дела было завершено и Дарье назначено 27 лет колонии общего режима. Кроме того, ей назначили 600 тысяч рублей штрафа, пишет РИА Новости. Девушку обвинили в теракте, в обороте взрывчаток и подделке документации. А Дмитрия Касинцева, который разрешил Треповой спрятаться у себя дома после случившегося, приговорили к году и 9 месяцам колонии.

Потерпевшими по этому делу проходят более 80 человек. Они требуют с обвиняемой 50 млн рублей. За медпомощью после случившегося обратились 42 человека. Свою вину Дарья не признала. На заседаниях она извинялась перед пострадавшими и сообщала, что не хотела убивать Татарского и думала, что в статуэтке находится прослушка.

Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировали на теракт
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