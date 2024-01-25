27 лет колонии назначили Дарье Треповой за теракт в кафе Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Дарья подарила ему статуэтку, в которую было встроено взрывчатое устройство. Во время выступления военкора статуэтка взорвалась, и Владлен скончался.
Расследование дела было завершено и Дарье назначено 27 лет колонии общего режима. Кроме того, ей назначили 600 тысяч рублей штрафа, пишет РИА Новости. Девушку обвинили в теракте, в обороте взрывчаток и подделке документации. А Дмитрия Касинцева, который разрешил Треповой спрятаться у себя дома после случившегося, приговорили к году и 9 месяцам колонии.
Потерпевшими по этому делу проходят более 80 человек. Они требуют с обвиняемой 50 млн рублей. За медпомощью после случившегося обратились 42 человека. Свою вину Дарья не признала. На заседаниях она извинялась перед пострадавшими и сообщала, что не хотела убивать Татарского и думала, что в статуэтке находится прослушка.