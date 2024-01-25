300 гостей и 200 кг вторсырья. Экодом в Нижнем Тагиле подвел первые итоги работы

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В экодоме «Народный» каждую неделю проводится 25 различных мероприятий. Так, например, для дошколят и учеников образовательных учреждений организованы обучающие уроки по изготовлению бумажной продукции, кормушек, а также изделий из пластика — конфетниц, цветочных горшков, подставок под телефон и многих других. Для малышей и семей с детьми экодом устраивает обзорные экскурсии, предлагает поиграть в эконастолки или посмотреть фильм.
В новогодние каникулы наш экодом встретил жителей Нижнего Тагила, Нижней Туры, Качканара и Висима. Многие их них победили в конкурсе Новогодних украшений, изготовленных с помощью вторичного сырья. Сюда приезжал и тагильчанин, который коллекционирует пробки и крышки. С момента начала работы мы услышали множество хороших отзывов и интересных предложений, — отметила руководитель проекта Экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
С начала 2024 года тагильчане передали в экодом более 200 кг чистого вторсырья: макулатуру, пластик, металлические упаковки и стекло. Все собранное сырье уже отправили на дальнейшую переработку.
Обучающиеся Демидовского колледжа в прошлом году начали сотрудничество с мастерской переработки пластика. Студенты весь семестр собирали пластиковые крышечки, бутылки и пакеты, чтобы сдать их в экодом.
Для современной молодежи тема экологии очень актуальна и интересна. Во время занятий, у них появляется все больше вопросов. Они понимают, что можно какой-то предмет не выбросить в урну, а использовать. Я надеюсь, что они, вовлекаясь в этот процесс, будет мыслить по-другому и участвовать в экологическом развитии своего региона. В колледже мы даже по группам соревновались, кто больше крышечек принесет, — пояснила преподаватель Демидовского колледжа Людмила Кортева.
25 января в рамках своей образовательной программы они посетили мастер-классы экодома «Народный». Одним из первых заданий было рассортировать пластиковые крышечки по маркировкам.
В экодоме используют обозначения 2 и 02. Увидеть цифру можно в треугольнике на внутренней стороне крышки.
После сортировки пластиковых изделий, студенты пробовали изготовить из них мелкую крошку — флекс — с помощью велошредера. Затем, используя специальную пресс-форму, в которую под давлением инжектора поступает расплавленная флекс-крошка, получили заготовки для брелоков.
В рамках образовательной программы у нас выделены часы по экологическому праву. Мы решили, что проведем их с пользой — в экодоме. Мы узнали много нового. Например, насколько старые вещи могут быть многофункциональными. Самое интересное, что мы сами приняли участие в процессе переработки вторсырья. Все было очень интересно, — поделилась впечатлениями участница мастер-класса Ольга Галеева.
Открытием для гостей экодома стали личинки жуков Зофобаса, которые поедают пластик в безопасные соединения. Больше всего они любят пенопласт и пакеты, но питаются также овсянкой и огурцами. Изучением этих насекомых занимаются ученые из якутского технопарка «Ксенос».
Мы пришли сюда, чтобы узнать много интересного. Как здесь все работает и, что из этого можно сделать. Нам показали процесс изготовления брелоков. Мы увидели велосипед, которые перемалывает крышки. Видели прикольных жуков, которые едят пластик, — рассказала студентка Демидовского колледжа Бутыгина Ксения.
Напомним, экодом «Народный» открылся в Нижнем Тагиле всего месяц назад — 25 декабря 2023 года. Основное предназначение площадки — продвижение общественных и экологических инициатив, а также реализации просветительских проектов для жителей Нижнего Тагила.