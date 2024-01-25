300 гостей и 200 кг вторсырья. Экодом в Нижнем Тагиле подвел первые итоги работы

В экодоме «Народный» каждую неделю проводится 25 различных мероприятий. Так, например, для дошколят и учеников образовательных учреждений организованы обучающие уроки по изготовлению бумажной продукции, кормушек, а также изделий из пластика — конфетниц, цветочных горшков, подставок под телефон и многих других. Для малышей и семей с детьми экодом устраивает обзорные экскурсии, предлагает поиграть в эконастолки или посмотреть фильм.