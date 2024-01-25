tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Нижнем Тагиле под суд отправили 12 мошенников за 40 преступлений

40 преступлений совершила ОПГ из 12 человек в Нижнем Тагиле

25 января 2024, 10:00
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле под суд отправили 12 мошенников за 40 преступлений

Полиция Нижнего Тагила сообщила о том, что декабре 2023 года арестовала и отправила под суд ОПГ из 12 человек. По словам начальника штаба ГУ МВД «Нижнетагильское», одним из приоритетных направлений, которым занимается полиция — разобщение организованных преступных групп.

В декабре 2023 года на 12 граждан, действующих в составе организованной преступной группировки, были возбуждены и направлены в суд уголовные дела. Согласно отчету полиции, озвученному Олегом Салабаевым, начальником штаба МУ МВД России «Нижнетагильское», установленными лицами было совершено более 40 преступлений.

Данные преступления были совершены в составе организованной преступной группы. Эти граждане осуществляли мошеннические действия в отношении пожилых граждан и под предлогам не привлечения к уголовной ответственности их родственников, которые якобы попали в дорожно-транспортное происшествие на территории нашего города. В том числе преступления совершались на территории других городов области, — докладывает Олег Салабаев, начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции Нижнего Тагила проводят профилактические мероприятия по предотвращению мошенничества в различных формах и проявлениях. Встречи с населением включают школьников, студентов, пенсионеров и другие уязвимые группы. На этих мероприятиях озвучивают советы по распознаванию мошеннических схем, правила безопасности при использовании интернета и мобильных устройств, а также правила общения с незнакомыми людьми. Полицейские также проходят специальное обучение, чтобы быть в курсе последних тенденций и методов мошенничества.

Почти 950 случаев мошенничества произошло в Нижнем Тагиле и ГГО в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Более двух миллионов забрал у стариков из Нижнего Тагила челябинский курьерВрач-невролог из Нижнего Тагила отдала 1,5 млн мошенникам из Санкт-Петербурга
#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Полиция#ОПГ#Расследование#Мошенники#Раскрываемость#Уголовные дела#18+#Екатеринбург#Инцидент#Расследование дела#Артем Карнаухов
Подпишитесь
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
Вчера, 03:14
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Сегодня, 10:06
А вы узнаете этих студентов из советского, российского и зарубежного кино?
Вчера, 12:49
Условия возобновления обмена военнопленными озвучила свердловский омбудсмен
Сегодня, 10:30
«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки
Вчера, 13:37
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
Вчера, 13:41