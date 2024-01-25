40 преступлений совершила ОПГ из 12 человек в Нижнем Тагиле

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В декабре 2023 года на 12 граждан, действующих в составе организованной преступной группировки, были возбуждены и направлены в суд уголовные дела. Согласно отчету полиции, озвученному Олегом Салабаевым, начальником штаба МУ МВД России «Нижнетагильское», установленными лицами было совершено более 40 преступлений.
Данные преступления были совершены в составе организованной преступной группы. Эти граждане осуществляли мошеннические действия в отношении пожилых граждан и под предлогам не привлечения к уголовной ответственности их родственников, которые якобы попали в дорожно-транспортное происшествие на территории нашего города. В том числе преступления совершались на территории других городов области, — докладывает Олег Салабаев, начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сотрудники полиции Нижнего Тагила проводят профилактические мероприятия по предотвращению мошенничества в различных формах и проявлениях. Встречи с населением включают школьников, студентов, пенсионеров и другие уязвимые группы. На этих мероприятиях озвучивают советы по распознаванию мошеннических схем, правила безопасности при использовании интернета и мобильных устройств, а также правила общения с незнакомыми людьми. Полицейские также проходят специальное обучение, чтобы быть в курсе последних тенденций и методов мошенничества.