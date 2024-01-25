40 преступлений совершила ОПГ из 12 человек в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции Нижнего Тагила проводят профилактические мероприятия по предотвращению мошенничества в различных формах и проявлениях. Встречи с населением включают школьников, студентов, пенсионеров и другие уязвимые группы. На этих мероприятиях озвучивают советы по распознаванию мошеннических схем, правила безопасности при использовании интернета и мобильных устройств, а также правила общения с незнакомыми людьми. Полицейские также проходят специальное обучение, чтобы быть в курсе последних тенденций и методов мошенничества.