Адвокат рассказала о конфликте избитой школьницы с одноклассниками в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Известно, что мальчики пришли в эту школу недавно, однако общий язык с одноклассниками они не нашли, так как вели себя агрессивно, в том числе по отношению к пострадавшей девочке, рассказала Протасова в эфире канала «Телекон».
В конце первого полугодия дети решили показать матери хулиганов видеоролики, на которых ее сыновья нападают на других. Мать братьев стала ругаться со школьниками, а затем ударила школьницу.
После этого братья накинулись на девочку и стали ее бить, из-за чего Соня в какой-то момент потеряла сознание. Избиение прекратил вмешавшийся учитель физкультуры.
После каникул пострадавшая не хотела идти в школу, потому что боялась столкнуться с обидчиками, в том числе и с их матерью.
Напомним, происшествие случилось 29 декабря 2023 года около школы №56. В отношении матери возбудили два уголовных дела, а ее детей поставили на учет в ПДН.