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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:19

Адвокат школьницы из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с одноклассниками

Адвокат рассказала о конфликте избитой школьницы с одноклассниками в Нижнем Тагиле

25 января 2024, 04:19
Фото: Midjourney

Адвокат школьницы из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с одноклассниками

Адвокат Галина Протасова рассказала о конфликте, который произошел между школьницей Соней и братьями в Нижнем Тагиле.

Известно, что мальчики пришли в эту школу недавно, однако общий язык с одноклассниками они не нашли, так как вели себя агрессивно, в том числе по отношению к пострадавшей девочке, рассказала Протасова в эфире канала «Телекон».

В конце первого полугодия дети решили показать матери хулиганов видеоролики, на которых ее сыновья нападают на других. Мать братьев стала ругаться со школьниками, а затем ударила школьницу.

После этого братья накинулись на девочку и стали ее бить, из-за чего Соня в какой-то момент потеряла сознание. Избиение прекратил вмешавшийся учитель физкультуры.

После каникул пострадавшая не хотела идти в школу, потому что боялась столкнуться с обидчиками, в том числе и с их матерью.

Напомним, происшествие случилось 29 декабря 2023 года около школы №56. В отношении матери возбудили два уголовных дела, а ее детей поставили на учет в ПДН.

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