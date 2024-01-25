Аллею в память о погибших на СВО высадят в Нижнем Тагиле осенью

Глава города отметил, что пока саженцы школьницы будут приняты на хранение, потому что они еще маленькие и им нужна адаптация и доращивание в питомнике. При этом на аллее будут высажены другие дубы. Они будут предоставлены взамен тех, которые выращивает школьница. Высота саженцев составит от 1 до 1,2 метра. Их торжественно высадят осенью.