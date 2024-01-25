Аллею в память о погибших на СВО высадят в Нижнем Тагиле осенью

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Об этом было сказано на встрече главы города Владислава Пинаева с руководителями управлений, Демидовской больницы и инициаторами дубовой аллеи. Предложение о создании последней прозвучало от школьницы Софьи Рольгейзер. Она сама растит саженцы.
Владислав Пинаев инициативу поддержал. По его словам сквер у Демидовской больницы будет благоустроен. Старые деревья уберут, так как они аварийные, а вместо них появятся новые. Также будут высажены кустарники. Установят также скамейки и сделают дорожки для прогулок, сообщили в пресс-службе администрации города.
Глава города отметил, что пока саженцы школьницы будут приняты на хранение, потому что они еще маленькие и им нужна адаптация и доращивание в питомнике. При этом на аллее будут высажены другие дубы. Они будут предоставлены взамен тех, которые выращивает школьница. Высота саженцев составит от 1 до 1,2 метра. Их торжественно высадят осенью.
В общей сложности городу будут переданы 40 саженцев дубов. В течение нескольких лет за их ростом будут следить специалисты, а затем их направят на озеленение городских территорий.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле были определены территории для возможного благоустройства в 2025 году. В итоговый перечень вошли шесть территорий.