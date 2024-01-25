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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:21

Сквер у Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле благоустроят до конца года

Аллею в память о погибших на СВО высадят в Нижнем Тагиле осенью

25 января 2024, 05:19
Фото: Midjourney

Сквер у Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле благоустроят до конца года

Дубовую аллею в память о погибших на СВО планируется высадить в Нижнем Тагиле осенью. Она будет располагаться на территории сквера у Демидовской поликлиники. Его благоустроят в текущем году.

Об этом было сказано на встрече главы города Владислава Пинаева с руководителями управлений, Демидовской больницы и инициаторами дубовой аллеи. Предложение о создании последней прозвучало от школьницы Софьи Рольгейзер. Она сама растит саженцы.

Владислав Пинаев инициативу поддержал. По его словам сквер у Демидовской больницы будет благоустроен. Старые деревья уберут, так как они аварийные, а вместо них появятся новые. Также будут высажены кустарники. Установят также скамейки и сделают дорожки для прогулок, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города отметил, что пока саженцы школьницы будут приняты на хранение, потому что они еще маленькие и им нужна адаптация и доращивание в питомнике. При этом на аллее будут высажены другие дубы. Они будут предоставлены взамен тех, которые выращивает школьница. Высота саженцев составит от 1 до 1,2 метра. Их торжественно высадят осенью.

В общей сложности городу будут переданы 40 саженцев дубов. В течение нескольких лет за их ростом будут следить специалисты, а затем их направят на озеленение городских территорий.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле были определены территории для возможного благоустройства в 2025 году. В итоговый перечень вошли шесть территорий.

#Нижний Тагил#Касается каждого#Город#Благоустройство#Сквер#Аллея#Озеленение#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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