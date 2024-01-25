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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В Первоуральске осудили пенсионерку за попытку поджога военкомата

Бабушка из Первоуральска участвовала в операции «ФСБ». Она хотела поджечь военкомат

25 января 2024, 11:18
Фото: 1MI

В Первоуральске осудили пенсионерку за попытку поджога военкомата

73-летняя пенсионерка из Первоуральска пыталась поджечь военкомат, используя «коктейль Молотова». Ей дали полтора года условного срока.

Весной прошлого года пенсионерке Любови позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками ФСБ, наставления которых она должна была выполнять, пишет Е1.

В последствии пенсионерка рассказала, что ей «запудрили» мозги. Также она была сильно напугана, поэтому и следовала слепо всем инструкциям.

Сперва у женщины выманили полмиллиона. Это все ее накопленные деньги и кредит. После ей пообещали большую премию за участие в операции ФСБ.

Женщина взяла «коктейль Молотова» и пошла в военкомат. Она сделала две попытки. Во время первой у нее ничего не получилось, а при второй ее задержали правоохранители.

В результате ей дали полтора года условного срока. Также ей придется выплачивать кредит, на который она тратит пол пенсии в месяц.

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#Первоуральск#Полиция#ФСБ#Криминал#Условный срок#Военкомат#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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