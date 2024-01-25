Бабушка из Первоуральска участвовала в операции «ФСБ». Она хотела поджечь военкомат

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Весной прошлого года пенсионерке Любови позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками ФСБ, наставления которых она должна была выполнять, пишет Е1.
В последствии пенсионерка рассказала, что ей «запудрили» мозги. Также она была сильно напугана, поэтому и следовала слепо всем инструкциям.
Сперва у женщины выманили полмиллиона. Это все ее накопленные деньги и кредит. После ей пообещали большую премию за участие в операции ФСБ.
Женщина взяла «коктейль Молотова» и пошла в военкомат. Она сделала две попытки. Во время первой у нее ничего не получилось, а при второй ее задержали правоохранители.
В результате ей дали полтора года условного срока. Также ей придется выплачивать кредит, на который она тратит пол пенсии в месяц.
Ранее студент из Челябинска забрал более двух миллионов у стариков из Нижнего Тагила.