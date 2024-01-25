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Четырех резидентов «Титановой долины» уличили в неисполнении контрактов

Четырех резидентов «Титановой долины» призвали к ответу за неисполнение контрактов

25 января 2024, 08:18
Фото: Midjourney

Четырех резидентов «Титановой долины» уличили в неисполнении контрактов

Министерство инвестиций и развития Свердловской области подало четыре иска против резидентов ОЭЗ «Титановая долина». Дело в том, что представители этих предприятий почти не выполняли то, что прописано в их контрактах.

Иски к четырем предприятиям подали региональные Мининвестиции и развития, пишет «Коммерсант». Иски касаются АО «Верхнесалдинский металлургический завод» и АО «Ферростар», ООО «ГИГ-Екатеринбург» и ООО «Сибеко системы сидений». Все они были поданы в период декабрь–январь.

Претензии заключаются в том, что, согласно подписанным контрактам, фирмы должны были начать реализацию инвестиционных проектов пять лет назад. Но они не выполняли эти условия. Они не работали на территории особой экономической зоны и не занимались инвестициями. Объясняя свое поведение, фирмы ссылались на коронавирусные ограничения. Все судебные заседания состоятся с 5 февраля по 1 марта.

Напомним, что в суды Екатеринбурге в декабре подавались многомиллионные иски. Посмотреть из подборку можно здесь.

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#Экономика#Контракт#Инвестиции#Титановая долина#ОЭЗ#Екатеринбург#Верхняя Салда#Дарья Сорокина
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