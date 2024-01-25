Четырех резидентов «Титановой долины» призвали к ответу за неисполнение контрактов

Претензии заключаются в том, что, согласно подписанным контрактам, фирмы должны были начать реализацию инвестиционных проектов пять лет назад. Но они не выполняли эти условия. Они не работали на территории особой экономической зоны и не занимались инвестициями. Объясняя свое поведение, фирмы ссылались на коронавирусные ограничения. Все судебные заседания состоятся с 5 февраля по 1 марта.