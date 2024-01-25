Четырех резидентов «Титановой долины» призвали к ответу за неисполнение контрактов

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Иски к четырем предприятиям подали региональные Мининвестиции и развития, пишет «Коммерсант». Иски касаются АО «Верхнесалдинский металлургический завод» и АО «Ферростар», ООО «ГИГ-Екатеринбург» и ООО «Сибеко системы сидений». Все они были поданы в период декабрь–январь.
Претензии заключаются в том, что, согласно подписанным контрактам, фирмы должны были начать реализацию инвестиционных проектов пять лет назад. Но они не выполняли эти условия. Они не работали на территории особой экономической зоны и не занимались инвестициями. Объясняя свое поведение, фирмы ссылались на коронавирусные ограничения. Все судебные заседания состоятся с 5 февраля по 1 марта.
Напомним, что в суды Екатеринбурге в декабре подавались многомиллионные иски. Посмотреть из подборку можно здесь.