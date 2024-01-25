Дефицит кадров в полиции в Нижнем Тагиле составил более 14%

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Начальство нижнетагильского МВД предпримет необходимые меры по поиску новых сотрудников в штат, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Также Горелых рассказал, что глава свердловского МВД Александр Мешков, который приезжал с визитом в Нижний Тагил, проверил ремонт здания, где после завершения работ будет располагаться полицейский отдел №20. Сейчас сотрудники данного отдела работают на первом этаже в жилом доме.
Напомним, в Нижнем Тагиле не хватает водителей общественных транспортов. Сотрудники транспортных компаний увольняются в связи с низким уровнем зарплаты.