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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Нижнем Тагиле наблюдается нехватка сотрудников полиции

Дефицит кадров в полиции в Нижнем Тагиле составил более 14%

25 января 2024, 06:22
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле наблюдается нехватка сотрудников полиции

В Нижнем Тагиле на сегодняшний день наблюдается нехватка кадров в полиции, которая составляет 14,6%.

Начальство нижнетагильского МВД предпримет необходимые меры по поиску новых сотрудников в штат, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Также Горелых рассказал, что глава свердловского МВД Александр Мешков, который приезжал с визитом в Нижний Тагил, проверил ремонт здания, где после завершения работ будет располагаться полицейский отдел №20. Сейчас сотрудники данного отдела работают на первом этаже в жилом доме.

Напомним, в Нижнем Тагиле не хватает водителей общественных транспортов. Сотрудники транспортных компаний увольняются в связи с низким уровнем зарплаты.

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