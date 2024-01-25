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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Девушка проводила бабушку до дома в Екатеринбурге и обокрала ее

Девушка нагло обокрала бабушку в Екатеринбурге

25 января 2024, 07:42
Фото: 1MI

Девушка проводила бабушку до дома в Екатеринбурге и обокрала ее

В Екатеринбурге на Уралмаше девушка обратила внимание на старушку в супермаркете, увидев у нее кошелек, и навязалась проводить ее до дома. За ними ехала машина с сообщниками.

Как только девушка и пенсионерка зашли в подъезд, злоумышленница стала копаться в сумке бабушки за ее спиной, пишет Е1. Сосед утверждает, что девушка хотела попасть в квартиру своей жертвы.

В квартире бабушки была внучка, она внезапно открыла дверь, что спугнуло злоумышленницу. После этого она схватила деньги и документы, убежала в ожидавшую ее машину и уехала.

Известно, что около дома установлены камеры наблюдения. Пострадавшие уже обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что подростки ограбили магазин в Екатеринбурге. Это произошло уже в третий раз. Заявление в полицию написано.

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#Полиция#Криминал#Кража#Уралмаш#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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