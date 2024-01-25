Девушка нагло обокрала бабушку в Екатеринбурге

Девушка проводила бабушку до дома в Екатеринбурге и обокрала ее

В Екатеринбурге на Уралмаше девушка обратила внимание на старушку в супермаркете, увидев у нее кошелек, и навязалась проводить ее до дома. За ними ехала машина с сообщниками.