Девушка нагло обокрала бабушку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Как только девушка и пенсионерка зашли в подъезд, злоумышленница стала копаться в сумке бабушки за ее спиной, пишет Е1. Сосед утверждает, что девушка хотела попасть в квартиру своей жертвы.
В квартире бабушки была внучка, она внезапно открыла дверь, что спугнуло злоумышленницу. После этого она схватила деньги и документы, убежала в ожидавшую ее машину и уехала.
Известно, что около дома установлены камеры наблюдения. Пострадавшие уже обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что подростки ограбили магазин в Екатеринбурге. Это произошло уже в третий раз. Заявление в полицию написано.