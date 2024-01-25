Единственная в России: жительница Нижнего Тагила поменяла свою фамилию на необычную

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Татьяна Альфа поделилась с корреспондентом, что идея поменять фамилию на другую пришла к ней после развода, случившегося летом 2023 года.
Я не знала, какую мне брать — то ли свою девичью — фамилию отца, которого не стало много лет назад, то ли творческий псевдоним «Демидова» со времен работы ведущей на радио. Но оставаться на фамилии бывшего мужа больше не могла, потому что чувствовала себя другим человеком. В паспортном столе очень удивились, даже сфотографировались со мной. В МВД тоже такую историю восприняли позитивно, сказали, что негативных новостей им хватает, а тут хороший повод, — рассказала тагильчанка.
Жизнь в новом статусе и появившиеся увлечения привели девушку к инсайту — ее новой фамилией непременно должна стать «Альфа». Это первая буква греческого алфавита, а еще любые слова с «альфа» воспринимаются как нечто доминирующее.
Моя новая фамилия мне приснилась, как и имена моих двух дочек. Оказывается, я первая Татьяна Альфа в России. Для меня «Альфа» — это баланс мужского и женского. Фамилию мужчины брать больше не планирую, — добавила Татьяна.
Девушка ведет активный образ жизни — училась на PR-специалиста в педакадемии, была ведущей на радио, принимала участие в разных бизнес-проектах. Сейчас занимается съемкой видеоинтервью с интересными людьми Нижнего Тагила и даже шоу-бизнеса.