Глава Свердловской области Евгений Куйвашев наградил лучших преподавателей

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Губернатор отметил, что студенты области весьма талантливы. По словам Евгения Куйвашева, Свердловская область является крупнейшим научным центром.
Поздравление представлено на портале департамента информационной политики.
Кроме того, глава области наградил несколько преподавателей региона. Евгений Куйвашев подчеркнул, что преподаватели и ученые области помогают научному развитию.
Ранее сообщалось, что иностранные студенты заложат свою капсулу времени в Екатеринбурге.