Игорю Стрелкову вынесли приговор

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Срок Стрелков должен отбывать в колонии общего режима, пишет «РИА Новости».
Отмечается, что Стрелков — бывший сотрудник ФСБ. Он был министром обороны ДНР. Также он вел личный блог. По решению суда, ему запрещено в течение трех лет управлять сайтами и сообществами в интернете.
Адвокат обвиняемого сказал, что они попытаются обжаловать приговор. На прошлых судебных заседаниях прокурор требовал приговорить его к четырем годам 11 месяцам колонии. Вину обвиняемый не признал.
Напомним, что обвинили мужчину в призывах к экстемизму из-за его постов в соцсетях.
Ранее приговор был вынесен Дарье Треповой. Ей назначили 27 лет колонии за взрыв в кафе, во время которого погиб военкор.