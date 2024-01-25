tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Четыре года колонии назначили Игорю Стрелкову

Игорю Стрелкову вынесли приговор

25 января 2024, 12:52
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Четыре года колонии назначили Игорю Стрелкову

К четырем годам колонии приговорили Игоря Гиркина по уголовному делу о призывах к экстремизму.

Срок Стрелков должен отбывать в колонии общего режима, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что Стрелков — бывший сотрудник ФСБ. Он был министром обороны ДНР. Также он вел личный блог. По решению суда, ему запрещено в течение трех лет управлять сайтами и сообществами в интернете.

Адвокат обвиняемого сказал, что они попытаются обжаловать приговор. На прошлых судебных заседаниях прокурор требовал приговорить его к четырем годам 11 месяцам колонии. Вину обвиняемый не признал.

Напомним, что обвинили мужчину в призывах к экстемизму из-за его постов в соцсетях.

Ранее приговор был вынесен Дарье Треповой. Ей назначили 27 лет колонии за взрыв в кафе, во время которого погиб военкор.

Трое мужчин задержаны по подозрению в экстремизме в Нижней Туре
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизмуЛже-ветерана задержали в Иркутске по обвинению в экстремизме
#Суд#ФСБ#Криминал#Приговор#Прокурор#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Колония общего режима
Подпишитесь
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
Вчера, 03:14
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Сегодня, 10:06
А вы узнаете этих студентов из советского, российского и зарубежного кино?
Вчера, 12:49
Условия возобновления обмена военнопленными озвучила свердловский омбудсмен
Сегодня, 10:30
«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки
Вчера, 13:37
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
Вчера, 13:41