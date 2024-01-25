Иностранные студенты заложат свою капсулу времени в Екатеринбурге

Мероприятие состоится в Академическом районе. Иностранцы напишут себе послание в будущее и положат его в капсулу. Спустя десятки лет студенты, возможно, приедут снова, чтобы вскрыть капсулу, рассказал свердловский замминистра молодежной политики Денис Протасов во время пресс-конференции ТАСС.