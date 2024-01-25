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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Иностранцы заложат капсулу времени в Екатеринбурге во время фестиваля молодежи

Иностранные студенты заложат свою капсулу времени в Екатеринбурге

25 января 2024, 10:39
Фото: Midjourney

Иностранцы заложат капсулу времени в Екатеринбурге во время фестиваля молодежи

В Екатеринбурге состоится Всемирный фестиваль молодёжи, во время которого студенты из других стран заложат свою капсулу времени.

Мероприятие состоится в Академическом районе. Иностранцы напишут себе послание в будущее и положат его в капсулу. Спустя десятки лет студенты, возможно, приедут снова, чтобы вскрыть капсулу, рассказал свердловский замминистра молодежной политики Денис Протасов во время пресс-конференции ТАСС.

На фестивале также будет специальная культурно-развлекательная программа для иностранцев: экскурсионная поездка на поезде «Уральский экспресс», рассказ о российских достижениях, физические упражнения со спортсменами, а также показ стелы «Европа — Азия».

Фестиваль состоится 1–7 марта 2024 года в Сочи, а потом до 17 марта участники посетят региональные города, в том числе и Екатеринбург.

Напомним, в Нижнем Тагиле состоится мероприятие «Золотой ключик» в рамках юбилея кукольного театра. Сейчас принимаются заявки на участие.

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