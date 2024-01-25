Из Екатеринбурга полетят самолеты в Китай, Малайзию и Вьетнам

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В настоящее время обсуждается вопрос о том, чтобы запустить рейсы по вышеуказанным направлениям, рассказал глава ассоциации туризма Урала Михаил Мальцев во время пресс-конференции «Интерфакс».
По словам Мальцева, воздушное сообщение с Китаем хотят сделать и въездным в Россию для жителей КНР. Он отметил, что это будет важно для экономической ситуации в Свердловской области, а также для развития региона.
Напомним, в Екатеринбурге отменили вылет самолета в Египет, который должен был состояться 21 января 2024 года. Причина отмены неизвестна.