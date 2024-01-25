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Из Екатеринбурга появятся три новых авиарейса в Китай и Азию

Из Екатеринбурга полетят самолеты в Китай, Малайзию и Вьетнам

25 января 2024, 08:40
Фото: 1MI

Из Екатеринбурга появятся три новых авиарейса в Китай и Азию

В Екатеринбурге будет запущено авиасообщение в Китай, а также запустят два авиарейса в Азию. Самолеты в этом направлении полетят весной 2024 года.

В настоящее время обсуждается вопрос о том, чтобы запустить рейсы по вышеуказанным направлениям, рассказал глава ассоциации туризма Урала Михаил Мальцев во время пресс-конференции «Интерфакс».

По словам Мальцева, воздушное сообщение с Китаем хотят сделать и въездным в Россию для жителей КНР. Он отметил, что это будет важно для экономической ситуации в Свердловской области, а также для развития региона.

Напомним, в Екатеринбурге отменили вылет самолета в Египет, который должен был состояться 21 января 2024 года. Причина отмены неизвестна.

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