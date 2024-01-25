Из Нижнего Тагила за год выдворили более 30 иностранцев

Напомним, уже с начала 2024 года стало известно о нескольких преступлениях со стороны мигрантов. Так, в Екатеринбурге в ходе одного из рейдов мигрант чуть не задавил общественника. Еще один иностранец-нелегал ударил пожарного по каске и был задержан.