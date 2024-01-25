Из Нижнего Тагила за год выдворили более 30 иностранцев

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Об этом на очередном заседании гордумы 25 января рассказал начальник штаба МУ МВД «Нижнетагильское» Олег Салабаев.
В сфере учета незаконной миграции на учет поставлены три уголовных дела. Из них два — это фиктивная регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства. Это так называемые «резиновые квартиры», — рассказал Салабаев.
По его словам, некоторые жители города прописывают к себе в квартиры по 2-5 человек. А в некоторых случаях количество прописанных достигает 20-30 человек.
Также Салабаев рассказал, что в городе на 50% выросло число преступлений именно среди мигрантов. При этом в отношении самих иностранцев совершалось на 75% меньше преступлений.
Напомним, уже с начала 2024 года стало известно о нескольких преступлениях со стороны мигрантов. Так, в Екатеринбурге в ходе одного из рейдов мигрант чуть не задавил общественника. Еще один иностранец-нелегал ударил пожарного по каске и был задержан.