tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

В Нижнем Тагиле за год выявлено 2,5 тысячи нарушений миграции

Из Нижнего Тагила за год выдворили более 30 иностранцев

25 января 2024, 05:58
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле за год выявлено 2,5 тысячи нарушений миграции

В Нижнем Тагиле за 2023 год было пресечено более 2,5 тысячи административных нарушений миграционного законодательства. При этом из России были выдворены 34 человека. Им также запрещен въезд в страну.

Об этом на очередном заседании гордумы 25 января рассказал начальник штаба МУ МВД «Нижнетагильское» Олег Салабаев.

В сфере учета незаконной миграции на учет поставлены три уголовных дела. Из них два — это фиктивная регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства. Это так называемые «резиновые квартиры», — рассказал Салабаев.

По его словам, некоторые жители города прописывают к себе в квартиры по 2-5 человек. А в некоторых случаях количество прописанных достигает 20-30 человек.

Также Салабаев рассказал, что в городе на 50% выросло число преступлений именно среди мигрантов. При этом в отношении самих иностранцев совершалось на 75% меньше преступлений.

Напомним, уже с начала 2024 года стало известно о нескольких преступлениях со стороны мигрантов. Так, в Екатеринбурге в ходе одного из рейдов мигрант чуть не задавил общественника. Еще один иностранец-нелегал ударил пожарного по каске и был задержан.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Статистика#Мигранты#Иностранцы#Преступность#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
Вчера, 03:14
Смог накроет Нижний Тагил на шесть дней
Вчера, 09:45
А вы узнаете этих студентов из советского, российского и зарубежного кино?
Вчера, 12:49
Боксеры тагильских спортшкол «Уралец» и «Тагилстрой» привезли медали с первенства
Вчера, 14:10
«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки
Вчера, 13:37
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
Вчера, 13:41