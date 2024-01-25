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13-летняяя девочка-пешеход пострадала в аварии в Екатеринбурге

Из-за автохама водитель сбил девочку в зоне действия знака «Дети» в Екатеринбурге

25 января 2024, 06:25
Фото: УМВД России по Екатеринбургу

13-летняяя девочка-пешеход пострадала в аварии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге машина сбила школьницу, не заметив ее из-за припаркованного автомобиля. Девочка переходила дорогу около знака «Дети» и шла по пешеходному переходу.

Это случилось 24 января в 13:20 по улице Ангарской. Сбил ребенка автомобиль марки Renault Fluence. Об этом сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Школьницу отвезли в больницу. Известно, что за рулем находился 31-летний мужчина. Его никогда ранее не привлекали за нарушения ПДД. Он пояснил, что не заметил девочку, так как вид ему перекрывала стоящая на дороге машина. Он попытался экстренно затормозить, но не успел.

Теперь сотрудники намерены прочитать лекцию о ПДД в школе, в которой учится девочка.

Ранее автомобиль сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю.

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#Происшествия#Дети#ДТП#Пешеходный переход#Школьница#ПДД#Автохам#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УМВД России
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