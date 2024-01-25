Из-за автохама водитель сбил девочку в зоне действия знака «Дети» в Екатеринбурге

Школьницу отвезли в больницу. Известно, что за рулем находился 31-летний мужчина. Его никогда ранее не привлекали за нарушения ПДД. Он пояснил, что не заметил девочку, так как вид ему перекрывала стоящая на дороге машина. Он попытался экстренно затормозить, но не успел.