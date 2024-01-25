Из-за автохама водитель сбил девочку в зоне действия знака «Дети» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Это случилось 24 января в 13:20 по улице Ангарской. Сбил ребенка автомобиль марки Renault Fluence. Об этом сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
Школьницу отвезли в больницу. Известно, что за рулем находился 31-летний мужчина. Его никогда ранее не привлекали за нарушения ПДД. Он пояснил, что не заметил девочку, так как вид ему перекрывала стоящая на дороге машина. Он попытался экстренно затормозить, но не успел.
Теперь сотрудники намерены прочитать лекцию о ПДД в школе, в которой учится девочка.
Ранее автомобиль сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю.