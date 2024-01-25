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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:47

Мать умершего младенца в Первоуральске рассказала о его недомогании

Мама умершего ребенка в Первоуральске рассказала, что он себя плохо чувствовал

25 января 2024, 05:47
Фото: 1MI

Мать умершего младенца в Первоуральске рассказала о его недомогании

Женщина в Первоуральске рассказала о том, как себя чувствовал ее новорожденный сын незадолго до смерти.

По словам свердловчанки, она проснулась и, заметив, что ее ребенок не дышит, вызвала медиков. Однако спасти его не удалось. Женщина рассказала, что у сына последнее время было недомогание, а также он часто срыгивал, пишет Ура.ру.

Также горожанка сообщила, что в этот день они с мужем не напивались. Утром они вдвоем выпили полтора литра пива, затем сходили в гости к бабушке. Когда вернулись домой, легли спать. По ее словам, пьяными они не были.

В семье есть еще двое детей: 16-летняя девочка и двухлетний мальчик.

Напомним, ЧП случилось 20 января 2024 года. Полицейские и врачи рассказали, что родители, отмечая месяц со дня рождения младшего ребенка, забыли про мальчика. При этом мать после пробуждения не смогла вспомнить, что произошло.

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