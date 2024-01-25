Мама умершего ребенка в Первоуральске рассказала, что он себя плохо чувствовал

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
По словам свердловчанки, она проснулась и, заметив, что ее ребенок не дышит, вызвала медиков. Однако спасти его не удалось. Женщина рассказала, что у сына последнее время было недомогание, а также он часто срыгивал, пишет Ура.ру.
Также горожанка сообщила, что в этот день они с мужем не напивались. Утром они вдвоем выпили полтора литра пива, затем сходили в гости к бабушке. Когда вернулись домой, легли спать. По ее словам, пьяными они не были.
В семье есть еще двое детей: 16-летняя девочка и двухлетний мальчик.
Напомним, ЧП случилось 20 января 2024 года. Полицейские и врачи рассказали, что родители, отмечая месяц со дня рождения младшего ребенка, забыли про мальчика. При этом мать после пробуждения не смогла вспомнить, что произошло.