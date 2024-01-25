Медики: «В Нижнем Тагиле возросло число злокачественных опухолей после COVID-19»

Частота осмотров пациентов в поликлиниках Нижнего Тагила зависит от диагноза. Например, если это сахарный диабет, то специалисты осматривают больного четыре раза в год, если ишемическая болезнь сердца — два раза в год. Чтобы получить вовремя необходимые льготные лекарства, обращаться к медикам необходимо примерно за неделю до того, как закончится рецепт на старые препараты, чтобы перед получением рецепта пройти диспансеризацию.