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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Медики Нижнего Тагила заявили об увеличении числа онкобольных после коронавируса

Медики: «В Нижнем Тагиле возросло число злокачественных опухолей после COVID-19»

25 января 2024, 11:36
Фото: tagilcity.ru

Медики Нижнего Тагила заявили об увеличении числа онкобольных после коронавируса

В ГБ №1 Нижнего Тагила рассказали, что после коронавируса в городе врачи стали выявлять больше случаев онкологических заболеваний, чем до пандемии. В медучреждении состоялся круглый стол.

После эпидемии COVID-19 у пациентов появилось намного больше различных заболеваний, чем раньше. В том числе и злокачественных образований в организмах пациентов, отметили в ГБ №1 Нижнего Тагила.

Медики Нижнего Тагила заметили, что очень много меланом пошло после коронавируса. Ведь у онкологии существует несколько теорий возникновения. Одна из них — это вирусная этиология. Никто ведь точно не знает, какие вмешательства в наш организм внес COVID-19. Тем не менее, наблюдения такие существуют, что после пандемии выросла выявляемость онкологии. Может это связано и с тем, что пациенты долгое время не показывались медикам, — рассказал на круглом столе главврач ГБ №1 Александр Павловских.
Фото: tagilcity.ru

Частота осмотров пациентов в поликлиниках Нижнего Тагила зависит от диагноза. Например, если это сахарный диабет, то специалисты осматривают больного четыре раза в год, если ишемическая болезнь сердца — два раза в год. Чтобы получить вовремя необходимые льготные лекарства, обращаться к медикам необходимо примерно за неделю до того, как закончится рецепт на старые препараты, чтобы перед получением рецепта пройти диспансеризацию.

Рецепты на льготные лекарства в Нижнем Тагиле стали выдавать после диспансеризации
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Напомним, в Нижнем Тагиле в поликлинике на Вагонке для пациентов проводится бесплатный скрининг для выявления онкологических заболеваний. Обратиться могут совершеннолетние граждане 27 января 2024 года без предварительной записи.

Бесплатные лекарства. Тагильчане получили более 60 тысяч электронных рецептов
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