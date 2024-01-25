Медики: «В Нижнем Тагиле возросло число злокачественных опухолей после COVID-19»

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
После эпидемии COVID-19 у пациентов появилось намного больше различных заболеваний, чем раньше. В том числе и злокачественных образований в организмах пациентов, отметили в ГБ №1 Нижнего Тагила.
Медики Нижнего Тагила заметили, что очень много меланом пошло после коронавируса. Ведь у онкологии существует несколько теорий возникновения. Одна из них — это вирусная этиология. Никто ведь точно не знает, какие вмешательства в наш организм внес COVID-19. Тем не менее, наблюдения такие существуют, что после пандемии выросла выявляемость онкологии. Может это связано и с тем, что пациенты долгое время не показывались медикам, — рассказал на круглом столе главврач ГБ №1 Александр Павловских.
Частота осмотров пациентов в поликлиниках Нижнего Тагила зависит от диагноза. Например, если это сахарный диабет, то специалисты осматривают больного четыре раза в год, если ишемическая болезнь сердца — два раза в год. Чтобы получить вовремя необходимые льготные лекарства, обращаться к медикам необходимо примерно за неделю до того, как закончится рецепт на старые препараты, чтобы перед получением рецепта пройти диспансеризацию.
Напомним, в Нижнем Тагиле в поликлинике на Вагонке для пациентов проводится бесплатный скрининг для выявления онкологических заболеваний. Обратиться могут совершеннолетние граждане 27 января 2024 года без предварительной записи.