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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Повестки вручили мигрантам в Свердловской области

Мигрантам раздали повестки в Богдановиче

25 января 2024, 13:54
Фото: 1MI

Повестки вручили мигрантам в Свердловской области

В Богдановиче представители СК и полиции раздали мигрантам повестки. Это те мужчины, которые недавно получили гражданство РФ.

Эти граждане самостоятельно не встали на воиский учет. Об этом сообщили в пресс-службе СК. Выезд состоялся 24 января. Мигрантов поймали в магазинах. Теперь все они должны будут прийти в миграционную службу и военкомат для оформления документации.

Отмечается, что с ноября 2023 года на воинский учет было поставлено более 50 мигрантов. Аналогичные мероприятий проводятся и в других городах региона, в частности Екатеринбурге, где с начала года на учет поставили 450 граждан.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Тагила выдворили порядка 30 иностранцев.

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#Полиция#Мигранты#Богданович#Миграционная служба#Екатеринбург#СК#Воинский учет#Дарья Сорокина
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