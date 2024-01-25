Мигрантам раздали повестки в Богдановиче

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Эти граждане самостоятельно не встали на воиский учет. Об этом сообщили в пресс-службе СК. Выезд состоялся 24 января. Мигрантов поймали в магазинах. Теперь все они должны будут прийти в миграционную службу и военкомат для оформления документации.
Отмечается, что с ноября 2023 года на воинский учет было поставлено более 50 мигрантов. Аналогичные мероприятий проводятся и в других городах региона, в частности Екатеринбурге, где с начала года на учет поставили 450 граждан.
Ранее сообщалось, что из Нижнего Тагила выдворили порядка 30 иностранцев.