На паузу поставлено объединение трамвайных маршрутов с ВИЗа в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Объединять планировали трамваи 3-го и 21-го маршрутов. То, что трамваи №21 исчезнут с улиц, подвергло екатеринбуржцев в негодование, пишет Е1. Ведь только так они могли доехать без пересадок до поликлиники на Московской улице.
В мэрии данный вопрос отложили на потом. В администрации добавили, что вопрос должна рассматривать специальная комиссия. Когда она состоится, пока не сообщается.
В мэрии отметили, что предложение было озвучено на встрече экспертного совета. В будущем его участникам нужно будет обсудить все детали.
Ранее сообщалось, что трамвай №1 в Екатеринбурге может вернуться. Этот маршрут объединял ВИЗ с Южным автовокзалом и Вторчерметом. Екатеринбуржцам доставляло дискомфорт отсутствие этого маршрута.