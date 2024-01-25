На паузу поставлено объединение трамвайных маршрутов с ВИЗа в Екатеринбурге

Объединять планировали трамваи 3-го и 21-го маршрутов. То, что трамваи №21 исчезнут с улиц, подвергло екатеринбуржцев в негодование, пишет Е1. Ведь только так они могли доехать без пересадок до поликлиники на Московской улице.