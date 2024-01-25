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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Екатеринбурге пока не будут объединять трамвайные маршруты с ВИЗа

На паузу поставлено объединение трамвайных маршрутов с ВИЗа в Екатеринбурге

25 января 2024, 10:51
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пока не будут объединять трамвайные маршруты с ВИЗа

В Екатеринбурге на неопределенное время отложили запланированное ранее объединение трамвайных маршрутов с ВИЗа.

Объединять планировали трамваи 3-го и 21-го маршрутов. То, что трамваи №21 исчезнут с улиц, подвергло екатеринбуржцев в негодование, пишет Е1. Ведь только так они могли доехать без пересадок до поликлиники на Московской улице.

В мэрии данный вопрос отложили на потом. В администрации добавили, что вопрос должна рассматривать специальная комиссия. Когда она состоится, пока не сообщается.

В мэрии отметили, что предложение было озвучено на встрече экспертного совета. В будущем его участникам нужно будет обсудить все детали.

Ранее сообщалось, что трамвай №1 в Екатеринбурге может вернуться. Этот маршрут объединял ВИЗ с Южным автовокзалом и Вторчерметом. Екатеринбуржцам доставляло дискомфорт отсутствие этого маршрута.

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#Транспорт#Администрация#Поликлиника#Маршрут#Мэрия#Трамвай#ВИЗ#Общественный транспорт#Вторчермет#Южный автовокзал#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Московская улица
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