На Урале студенты получают высокие стипендии по программе «Кампус»

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Эта инициатива была осуществлена в рамках программы «Кампус», которая была запущена губернатором Евгением Куйвашевым, информирует департамент информационной политики.
Учащиеся получают увеличенные стипендии, кредиты по льготным ставкам и скидки, по условиям стипендии. Планируется, что эта бонусная программа будет реализована с помощью единой социальной карты «Уралочка». Получить приятный бонус могут те, кто учится на пятерки.
Уже стипендии получили 600 студентов из педагогических и медуниверситетов. И еще 300 отличников получат повышенную выплату до конца января.
Ранее сообщалось, что на систему образования в Нижнем Тагиле выделили 37 млн рублей.