На Урале студенты получают высокие стипендии по программе «Кампус»

Учащиеся получают увеличенные стипендии, кредиты по льготным ставкам и скидки, по условиям стипендии. Планируется, что эта бонусная программа будет реализована с помощью единой социальной карты «Уралочка». Получить приятный бонус могут те, кто учится на пятерки.