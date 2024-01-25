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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Свердловским студентам начали платить повышенные стипендии

На Урале студенты получают высокие стипендии по программе «Кампус»

25 января 2024, 13:49
Фото: Midjourney

Свердловским студентам начали платить повышенные стипендии

Первые повышенные стипендии в размере 10 тысяч рублей выплатили студентам Свердловской области.

Эта инициатива была осуществлена в рамках программы «Кампус», которая была запущена губернатором Евгением Куйвашевым, информирует департамент информационной политики.

Учащиеся получают увеличенные стипендии, кредиты по льготным ставкам и скидки, по условиям стипендии. Планируется, что эта бонусная программа будет реализована с помощью единой социальной карты «Уралочка». Получить приятный бонус могут те, кто учится на пятерки.

Уже стипендии получили 600 студентов из педагогических и медуниверситетов. И еще 300 отличников получат повышенную выплату до конца января.

Ранее сообщалось, что на систему образования в Нижнем Тагиле выделили 37 млн рублей.

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