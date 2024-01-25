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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Нижнем Тагиле ученик гимназии №18 разбил голову об окно в туалете

Очевидцы говорят о ссоре: ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе

25 января 2024, 11:25
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле ученик гимназии №18 разбил голову об окно в туалете

В гимназии №18 Нижнего Тагила, по словам очевидцев, ученик восьмого класса разбил голову об окно в туалете и чуть не выпал с высоты. Родители не стали обращаться в полицию.

В результате инцидента окно разбилось. Это произошло 15 января. В самом образовательном учреждении рассказали, что стекло разбито просто по неосторожности.

Директор гимназии №18 Игорь Юрлов сообщил, что стекло было разбито учеником по неосторожности. Никто не пострадал. С детьми была проведена работа о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в школе, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Собеседники редакции утверждают, что кто-то толкнул учащегося восьмого класса в туалете на одном из верхних этажей, а школьник чуть не выпал с высоты. Однако в школе не подтверждают, что произошел какой-то конфликт и кто-либо пострадал.

Фото: tagilcity.ru

В полицию по поводу случившегося родители не стали писать заявление.

К нам сообщений не поступало, в том числе и из медучреждений, — пояснили журналисту в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле два брата-мигранта избили одноклассницу рядом со школой № 56 на Тагилстрое в присутствии своей матери. В результате было возбуждено несколько уголовных дел, которые держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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