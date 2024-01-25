Отечественный автомобиль врезался в BMW. Известны обстоятельства ДТП в Березовском

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Согласно сведениям ГИБДД региона, мужчина управлял машиной Lada Granta. Он направлялся в сторону Березовского, но случайно оказался на противоположной полосе дороги, где столкнулся с автомобилем BMW 3251.
В итоге водитель и пассажир Lada Granta умерли на месте до приезда скорой помощи.
На месте происшествия были проведены все необходимые процедуры, Неблагоприятных условий на дорогах не обнаружено.
Ранее сообщалось, что в ДТП на Пермском тракте погиб уральский бизнесмен Ринат Аскаров.