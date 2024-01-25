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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Сотрудники свердловского ГИБДД рассказали о смертельном ДТП в Березовском районе

Отечественный автомобиль врезался в BMW. Известны обстоятельства ДТП в Березовском

25 января 2024, 15:48
Фото: 1MI

Сотрудники свердловского ГИБДД рассказали о смертельном ДТП в Березовском районе

ГИБДД Свердловской области провело расследование аварии в Березовском районе привело к гибели двух человек.

Согласно сведениям ГИБДД региона, мужчина управлял машиной Lada Granta. Он направлялся в сторону Березовского, но случайно оказался на противоположной полосе дороги, где столкнулся с автомобилем BMW 3251.

В итоге водитель и пассажир Lada Granta умерли на месте до приезда скорой помощи.

На месте происшествия были проведены все необходимые процедуры, Неблагоприятных условий на дорогах не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Пермском тракте погиб уральский бизнесмен Ринат Аскаров.

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