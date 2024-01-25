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Отец умершей девочки в Первоуральске остался на свободе

Отца умершей девочки в Первоуральске не стали арестовывать. Ему назначили штраф

25 января 2024, 09:17
Фото: 1MI

Отец умершей девочки в Первоуральске остался на свободе

Сотрудники полиции в Первоуральске не стали арестовывать отца умершей девочки. 24 января 2024 года над ним состоялся суд.

Мужчину привезли под конвоем на похороны дочери. Ранее, после смерти девочки, его задержали на трое суток за то, что он появился в нетрезвом виде в общественных местах. После похорон свердловчанина и его сожительницу привезли в суд.

Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил горожанину штраф пять тысяч рублей.

Также заместитель главы городской полиции Николай Елисеев отметил, что из медучреждения поступало не менее девяти сообщений о том, что у 26-летней горожанки имеются следы побоев.

При этом девушка объясняла, что супруг ее не бьет, а травмы она получила сама во время падения.

Напомним, у пары умерла пятимесячная дочка, лежавшая в кроватке. Ее тело обнаружила мать спустя 5-10 часов после смерти ребенка.

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