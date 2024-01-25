Отца умершей девочки в Первоуральске не стали арестовывать. Ему назначили штраф

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Мужчину привезли под конвоем на похороны дочери. Ранее, после смерти девочки, его задержали на трое суток за то, что он появился в нетрезвом виде в общественных местах. После похорон свердловчанина и его сожительницу привезли в суд.
Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил горожанину штраф пять тысяч рублей.
Также заместитель главы городской полиции Николай Елисеев отметил, что из медучреждения поступало не менее девяти сообщений о том, что у 26-летней горожанки имеются следы побоев.
При этом девушка объясняла, что супруг ее не бьет, а травмы она получила сама во время падения.
Напомним, у пары умерла пятимесячная дочка, лежавшая в кроватке. Ее тело обнаружила мать спустя 5-10 часов после смерти ребенка.