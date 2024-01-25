Парковку на восьми улицах запретят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
На местах появятся предупреждающие знаки, рассказали в администрации Екатеринбурга.
Список улиц, на которых запретят парковку:
Новые знаки на местах появятся в первом полугодии 2024 года. Водителям напоминают о важности соблюдения дорожных правил и внимательности.
Ранее сообщалось, что в уральской столице могут запретить парковку на обочинах. Это связано с тем, что нарушители ПДД мешают уборке дорог от снега. Машины нарушителей планируют вывозить на эвакуаторах.