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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Парковку на восьми улицах запретят в Екатеринбурге

Парковку на восьми улицах запретят в Екатеринбурге

25 января 2024, 13:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на шести улицах будет запрещена парковка. Это необходимо для увеличения пропускной способности дорог.

На местах появятся предупреждающие знаки, рассказали в администрации Екатеринбурга.

Список улиц, на которых запретят парковку:

Новые знаки на местах появятся в первом полугодии 2024 года. Водителям напоминают о важности соблюдения дорожных правил и внимательности.

Ранее сообщалось, что в уральской столице могут запретить парковку на обочинах. Это связано с тем, что нарушители ПДД мешают уборке дорог от снега. Машины нарушителей планируют вывозить на эвакуаторах.

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#Транспорт#Администрация#Парковка#Водители#Дороги#Улицы#Знаки#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Внимательность
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