Пенсионерку в Первоуральске приговорили за попытку поджога военкомата

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Суд назначил женщине полтора года условно, а также она на протяжении 12 месяцев будет находиться под контролем у сотрудников полиции. При этом пенсионерке придется выплачивать кредит, рассказали в эфире канала «Интерра ТВ».
Напомним, инцидент случился 31 марта 2023 года. Ей позвонили мошенники и, убедив ее перевести им 500 тысяч рублей, сказали, что она может поучаствовать в секретной операции, которую проводят спецслужбы. Для этого ей необходимо поджечь военкомат.
Горожанка, придя к военкомату, сперва не справилась с зажигалкой и ушла. Неизвестные попросили ее повторить попытку, и когда она вернулась, ее задержали полицейские.