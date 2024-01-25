Пенсионерку в Первоуральске приговорили за попытку поджога военкомата

Напомним, инцидент случился 31 марта 2023 года. Ей позвонили мошенники и, убедив ее перевести им 500 тысяч рублей, сказали, что она может поучаствовать в секретной операции, которую проводят спецслужбы. Для этого ей необходимо поджечь военкомат.