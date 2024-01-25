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Пенсионерка в Первоуральске отдала деньги аферистам и пыталась поджечь военкомат

Пенсионерку в Первоуральске приговорили за попытку поджога военкомата

25 января 2024, 11:50
Фото: 1MI

Пенсионерка в Первоуральске отдала деньги аферистам и пыталась поджечь военкомат

Суд вынес приговор 73-летней жительнице Первоуральска, которая два раза хотела поджечь военкомат.

Суд назначил женщине полтора года условно, а также она на протяжении 12 месяцев будет находиться под контролем у сотрудников полиции. При этом пенсионерке придется выплачивать кредит, рассказали в эфире канала «Интерра ТВ».

Напомним, инцидент случился 31 марта 2023 года. Ей позвонили мошенники и, убедив ее перевести им 500 тысяч рублей, сказали, что она может поучаствовать в секретной операции, которую проводят спецслужбы. Для этого ей необходимо поджечь военкомат.

Горожанка, придя к военкомату, сперва не справилась с зажигалкой и ушла. Неизвестные попросили ее повторить попытку, и когда она вернулась, ее задержали полицейские.

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