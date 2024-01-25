tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

124 случая подростковых преступлений зафиксировано в Нижнем Тагиле в 2023 году

Подростки в Нижнем Тагиле стали чаще совершать преступления

25 января 2024, 03:38
Фото: 1MI

124 случая подростковых преступлений зафиксировано в Нижнем Тагиле в 2023 году

Количество преступлений среди подростков в Нижнем Тагиле стало выше в 2023 году. Всего было зарегистрировано 124 случая.

Известно, что в минувшем году раскрываемость совершенных преступлений увеличилась на 15,6%, а количество зафиксированных правонарушений стало ниже на 5,4%.

Число зафиксированных особо тяжких криминальных случаев уменьшилось на 5%, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Также Горелых отметил возросшее количество ДТП, за прошедший год число увеличилось до 328. В авариях пострадали 437 человек, среди них 55 детей. Погибли в ДТП 16 человек.

Напомним, Свердловская область была признана самым некриминальным регионом в стране. В рейтинге по уровню преступности она заняла 21 место.

В Нижнем Тагиле стало меньше преступлений
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьник угнал автомобиль и попал в ДТП в Камышловском районе41 тысяча ДТП произошла в Свердловской области в 2023 годуПодростки в Новоуральске помогали мошенникам обманывать пенсионеров
#Происшествия#ДТП#Полиция#Подростки#Статистика#Криминал#ЧП#Раскрываемость#Преступления#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
Вчера, 03:14
Смог накроет Нижний Тагил на шесть дней
Вчера, 09:45
А вы узнаете этих студентов из советского, российского и зарубежного кино?
Вчера, 12:49
Боксеры тагильских спортшкол «Уралец» и «Тагилстрой» привезли медали с первенства
Вчера, 14:10
«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки
Вчера, 13:37
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
Вчера, 13:41