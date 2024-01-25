Подростки в Нижнем Тагиле стали чаще совершать преступления

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:38
Известно, что в минувшем году раскрываемость совершенных преступлений увеличилась на 15,6%, а количество зафиксированных правонарушений стало ниже на 5,4%.
Число зафиксированных особо тяжких криминальных случаев уменьшилось на 5%, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Также Горелых отметил возросшее количество ДТП, за прошедший год число увеличилось до 328. В авариях пострадали 437 человек, среди них 55 детей. Погибли в ДТП 16 человек.
Напомним, Свердловская область была признана самым некриминальным регионом в стране. В рейтинге по уровню преступности она заняла 21 место.