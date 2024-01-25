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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

До -16 похолодает в Свердловской области

Похолодание снова придет в Свердловскую область

25 января 2024, 05:09
Фото: Midjourney

До -16 похолодает в Свердловской области

Снижение температуры прогнозируется в Свердловской области 25 января 2024 года.

В этот день в регионе будет облачно, в связи с чем днем не будет значительного потепления, как 24 января, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Похолодание вызвано тем, что на юге области уменьшится влияние антициклона на погодные условия. Также, по словам метеоролога, в северной части региона возможно небольшое выпадение снега.

В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью похолодает до -14… -16 градусов, а днем 25 января ожидается -7… -9 градусов.

Напомним, 27 и 28 января 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируется -13… -17 градусов и ветреность.

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