Похолодание снова придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В этот день в регионе будет облачно, в связи с чем днем не будет значительного потепления, как 24 января, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Похолодание вызвано тем, что на юге области уменьшится влияние антициклона на погодные условия. Также, по словам метеоролога, в северной части региона возможно небольшое выпадение снега.
В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью похолодает до -14… -16 градусов, а днем 25 января ожидается -7… -9 градусов.
Напомним, 27 и 28 января 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируется -13… -17 градусов и ветреность.